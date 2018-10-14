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كنعان في عشاء على شرفه في سفارة لبنان في لندن: مؤتمر الاستثمار البريطاني اللبناني خطوة جدّية ورائدة لدعم الاقتصاد

14
OCTOBER
2018
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أقام سفير لبنان في لندن رامي مرتضى وعقيلته عشاء في مقر السفارة على شرف النائب ابراهيم كنعان وعقيلته، في حضور عدد من أبناء الجالية اللبنانية.

وتوجّه مرتضى الى كنعان بالقول "نتابع نشاطك وانجازاتك، قبل النيابة وبعدها، ولاسيما في الفترة الأخيرة في لجنة المال والموازنة، وكل اللبنانيين المقيمين والمنتشرين ينظرون بعين التقدير والاحترام الى العمل الذي تقوم به، ويرون في ذلك بعضاً من اللمعات في الحياة السياسية اللبنانية التي تدعو الى التفاؤل".

ورد كنعان بكلمة شكر فيها للسفير مرتضى دعوته واصفاً اياه "بلمعة من لمعات الديبلوماسية اللبنانية".

واعتبر كنعان ان "اسهل طريق للاستثمار في لبنان هو بتسويق افكار جيّدة من خلال أناس يتمتعون بالكفاءة والايجابية"، قائلا" هذا العهد ليس عهد شخص بل هو عهد كل اللبنانيين، ونجاحه هو نجاح لهم جميعاً، وهذه الفرصة الأخيرة لبناء الدولة ونتعاون جميعاً للحفاظ على الوطن والوصول الى النتائج التي نريد".

واعتبر كنعان ان دور السفارة اللبنانية في لندن في انعقاد "المؤتمر البريطاني اللبناني للاستثمار في لبنان" في كانون الاول المقبل في لندن ، يشكّل خطوة رائدة وجدّية في الاتجاه الصحيح وتستأهل كل دعم واوسع مشاركة، ونتمنى لها النجاح".

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