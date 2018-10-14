تسريب لائحة المسافرين مع الرئيس بري...!؟

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مهلاً...!! لا تسريب و لا من يسرب و ليست من عاداتنا، و نؤكّد أن دولة الرئيس نبيه بري غير معني بالكلام الذي سنثيره، اذ اننا نتوّجه إلى تلك الاوركسترا المزيّفة التي لا تنطلق الا لمهاجمة فريق معيّن.

"غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد نيابي واداري الى جنيف للمشاركة بأعمال مؤتمر البرلمان الدولي".. هذا الخبر مرّ مرور الكرام في الإعلام اللبناني كونه خبر عادي جداً اذ أن المسؤولين اللبنانيين غالباً ما يسافرون إلى الخارج لتمثيل لبنان في مؤتمرات دولية أو زيارات رسمية إلى جانب وفد مرافق.

لكن ما شاهدناه في الآونة الأخيرة من تهجّم وتلفيقات وتسريبات طالت الزيارات الخارجية التي قام بها فخامة الرئيس العماد ميشال عون، حوّل هذه الأخبار العادية إلى منصّة تتم من خلالها مهاجمة موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس عون، بالإضافة إلى تعريض الأمن الشخصي لرئيس الجمهورية للخطر من خلال تسريب معلومات سرّية تتعلق برحلاته.

انطلاقاً مما سبق، يحق لكل لبناني أن يسأل: لماذا كل هذا الضجيج الإعلامي والتسريبات والتهجمات حول رحلات فخامة رئيس الجمهورية فيما لم نسمع صوتاً أو تسريباً واحداً يتعلّق بسفر دولة الرئيس برّي؟ (على سبيل المثال)

أين هم الغيارى على المال العام وعلى مصاريف السفر التي يقوم بها المسؤولون!؟

لماذا هذا التقصير في فضح أسماء الوفد المرافق للرئيس برّي فيما تسريب أسماء الوفد المرافق لفخامة الرئيس عون واختلاق شائعات متعلقة برحلته إلى نيويورك لم تستغرق سوى بضعة ساعات فيما طائرته كانت ما تزال في الجوّ!؟

لا يجب أن تدفع هذه المقارنة البعض إلى الاستغراب أو التساؤل، فمن المعلوم أنه لطالما كان شخص فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، محطّ تهجمات وانتقادات وشائعات استهدفته ولا تزال تستهدف التيار الوطني الحرّ، من قبل الاوركسترا المزيّفة عينها، هذه المافيا المتضررة من الانجازات ومسار اصلاح الدولة التي يقودها الرئيس عون، وهي لم تؤثر يوماً على هذا المسار الذي بدأ ولن ينتهي إلّا باتمام المهمّة بنجاح.