living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تسريب لائحة المسافرين مع الرئيس بري...!؟

14
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 مهلاً...!! لا تسريب و لا من يسرب و ليست من عاداتنا، و نؤكّد أن دولة الرئيس نبيه بري غير معني بالكلام الذي سنثيره، اذ اننا نتوّجه إلى تلك الاوركسترا المزيّفة التي لا تنطلق الا لمهاجمة فريق معيّن.

"غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد نيابي واداري الى جنيف للمشاركة بأعمال مؤتمر البرلمان الدولي".. هذا الخبر مرّ مرور الكرام في الإعلام اللبناني كونه خبر عادي جداً اذ أن المسؤولين اللبنانيين غالباً ما يسافرون إلى الخارج لتمثيل لبنان في مؤتمرات دولية أو زيارات رسمية إلى جانب وفد مرافق.

لكن ما شاهدناه في الآونة الأخيرة من تهجّم وتلفيقات وتسريبات طالت الزيارات الخارجية التي قام بها فخامة الرئيس العماد ميشال عون، حوّل هذه الأخبار العادية إلى منصّة تتم من خلالها مهاجمة موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس عون، بالإضافة إلى تعريض الأمن الشخصي لرئيس الجمهورية للخطر من خلال تسريب معلومات سرّية تتعلق برحلاته.

انطلاقاً مما سبق، يحق لكل لبناني أن يسأل: لماذا كل هذا الضجيج الإعلامي والتسريبات والتهجمات حول رحلات فخامة رئيس الجمهورية فيما لم نسمع صوتاً أو تسريباً واحداً يتعلّق بسفر دولة الرئيس برّي؟ (على سبيل المثال)

أين هم الغيارى على المال العام وعلى مصاريف السفر التي يقوم بها المسؤولون!؟

لماذا هذا التقصير في فضح أسماء الوفد المرافق للرئيس برّي فيما تسريب أسماء الوفد المرافق لفخامة الرئيس عون واختلاق شائعات متعلقة برحلته إلى نيويورك لم تستغرق سوى بضعة ساعات فيما طائرته كانت ما تزال في الجوّ!؟

لا يجب أن تدفع هذه المقارنة البعض إلى الاستغراب أو التساؤل، فمن المعلوم أنه لطالما كان شخص فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، محطّ تهجمات وانتقادات وشائعات استهدفته ولا تزال تستهدف التيار الوطني الحرّ، من قبل الاوركسترا المزيّفة عينها، هذه المافيا المتضررة من الانجازات ومسار اصلاح الدولة التي يقودها الرئيس عون، وهي لم تؤثر يوماً على هذا المسار الذي بدأ ولن ينتهي إلّا باتمام المهمّة بنجاح.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout