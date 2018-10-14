بالصور - معلوف من دير القلعة: كل ما يتعرض له العهد والتيار اليوم لن يكون تخطيه اصعب من تخطي مؤامرة ١٣ تشرين (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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احياءً لذكرى ١٣ تشرين، وضعت هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر أكاليل على نصب شهداء الجيش اللبناني في مناطق كفرعقاب، بسكنتا، الدوار وبيت مري حيث احتفل الجميع بقداس الهي على نية الشهداء في كنيسة دير مار يوحنا القلعة.



مثل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل النائب ادي معلوف في محطات كفرعقاب، بسكنتا وبيت مري والاستاذ هشام كنج في محطة الدوار. شارك في وضع الاكاليل والذبيحة الاهية النائب ادكار طرابلسي ونائب رئيس التيار الوطني الحر الاستاذ رومل صابر ومنسق قضاء المتن الدكتور عبدو اللطيف ورؤساء واعضاء بلديات بيت مري، عين سعادة، الدوار وكفرعقاب ومخاتير كفرعقاب، زبوغا وبيت مري وحشد من مناصري التيار الوطني الحر والاهالي.



في الختام، وبعد وضع اكليل امام النصب التذكاري في دير القلعة شدد النائب ادي معلوف في كلمة له على اهمية ومعاني هذه الذكرة في وجدان اللبنانيين عامةً والعونيين خاصةً، لما من هذا المكان من رمزية حيث امتذجت يومها تضحيات ودماء جنود الجيش والرهبان ببعضها، كما شدد على اهمية الحفاظ على القضية التي اطلقها الرئيس عون والتي استشهد الكثيرون من اجلها.



من ناحية اخرى، ذكّر معلوف الحاضرين بالتغيُرات التي تحققت منذ ذاك التاريخ حتى اليوم، حين ظن كثيرون ان مشروع الرئيس عون انهزم في ١٣ تشرين، وكيف ان موازين القوى والظروف القائمة اختلفت بصمود القائد وخلفه شعب لبنان العظيم، وتحققت الحرية والسيادة والاستقلال خلال العام 2005 ومن بعدهم الشراكة والميثاقية خلال العام 2017، وكيف ان الاهداف الاخرى الموضوعة ستنجز لا محال، وختم معلوف بالقول ان كل ما يتعرض له العهد والتيار الوطني الحر اليوم من تجنّ وتجريح وايشاعات، بهدف احباط المواطنين وافقادهم الثقة ببلدهم، لن يكون تخطيه اصعب من تخطي مؤامرة ١٣ تشرين، فبالإرادة نفسها ستتحقق مشاريع الاصلاح ومكافحة الفساد والتنمية والحفاظ على البيئة واطلاق العجلة الاقتصادية.