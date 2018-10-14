نصرالله يدعو الى التفاؤل في ما خص تشكيل الحكومة

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دعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية محمد نصرالله، في حديث الى «لبنان الحر»، الى «التفاؤل في ما خص تشكيل الحكومة، لأنه في نهاية المطاف ستتشكل، لكن يعز علينا كثيراً هذا المشهد القاسي الذي يمر فيه لبنان اقتصادياً واجتماعياً، وهذا الأمر يجب أن يدفعنا كلبنانيين لتحمل مسؤولياتنا التاريخية، ونشكل حكومة في أسرع وقت وبمعايير تجعل الحكومة العتيدة، حكومة قادرة على معالجة الأزمات».

وأردف أن «كل فريق يضع معاييره الخاصة»، وزاد: «مقتنعون بأن معاييرنا متوازنة بدليل أن لا أحد انتقد حركة الثنائي الشيعي المتواضع في معاييره»، لافتاً الى أن «المسألة ليست بعدد الوزراء بل باللإنتاج الجماعي للحكومة مجتمعة لمصلحة اللبنانيين».

ورأى أن «المطلوب من كل فريق أن يعود خطوة الى الوراء لتكتمل الدائرة وتتسع للجميع، ونعتقد أن الأزمة داخلية أكثر منها خارجية»، مؤكداً أن «الغرب متحمس لاستقرار لبنان».

وختم بأن الرئيس بري «يمضي بتشريع الضرورة لأن له فيه مصلحة للبنان».