ترامب: واشنطن ستعاقب نفسها إذا أوقفت مبيعاتها العسكرية للسعودية

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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، بأن واشنطن ستعاقب نفسها إذا أوقفت مبيعاتها العسكرية إلى السعودية بسبب قضية الصحفي المختفي جمال خاشقجي.

وأكد دونالد ترامب أن هناك أشياء أخرى يمكن أن تفعلها الولايات المتحدة لمعاقبة السعودية إذا ما تأكد قتلها خاشقجي.

وقال ترامب، خلال استقباله في البيت الأبيض القس الأمريكي أندرو برانسون بعد إفراج السلطات التركية عنه يوم الجمعة، إنه سيتصل الليلة أو غدا بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وفي وقت سابق اليوم، توعّد الرئيس الأمريكي السعودية، بعقوبات "صارمة" إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي، حسبما أفادت فرانس برس.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس": "ربما يكون السعوديون وراء اختفاء خاشقجي، وإذا ثبت ذلك فستلحق الولايات المتحدة بهم عقابا صارما"، مؤكدا أن "هذا الأمر يعد خطيرا بشكل خاص، لأن هذا الرجل صحفي".