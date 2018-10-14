التيار يكرّم هيئات الأقضية التي نسّبت أكبر عدد من المناصرين (اللائحة بحسب الفئات والأقضية)

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وُزّعَ في نهاية احتفال التيار الوطني الحر بذكرى 13 تشرين جوائز تكريمية للهيئات المحلية في الأقضية، وذلك بحسب إنجازاتها في تنسيب أكبر عدد من المناصرين، وبحسب الفئات، وفاز كل من:

هيئة قضاء الشوف: أكثر نسبة منتسبين

هيئة قضاء عكار أكبر: نسبة منتسبين شباب

أكبر عدد منتسبين إناث: هيئة المتن الشمالي

تنسيب أكبر عدد من المنتسبين الجدد في لجنة "الخمسين ألف بطاقة" : أنا ماريا جعارة



تنسيب أكبر عدد من المنتسبين الجدد في لجنة "الخمسين ألف بطاقة" : نعمة الله سلامة



أما جوائز الهيئات المحلية بحسب الأقضية فأتت على الشكل التالي:



أكبر عدد منتسبين جدد في بنت جبيل - صور: هيئة رميش



أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء صيدا - الزهراني: هيئة مغدوشة



أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء جزين: هيئة جزين



أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء البقاع الغربي: هيئة يحمر



أكبر عدد منستبين جدد في قضاء بشري: هيئة بقرقاشا

أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء بعلبك - الهرمل: هيئة القاع



أكبر عدد منتسبين جدد في مرجعيون - حاصبيا: هيئة القليعة



أكبر عدد منتسبين جدد في زحلة : هيئة جديتا



أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء راشيا: هيئة العقبة



أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء النبطية: هيئة جرجوع



أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء الشوف: هيئات برجا



أكبر عدد منتسبين جدد في عكار: هيئة القريّات



أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء عاليه: عين داره



أكبر عدد منتسبين جدد في زغرتا: هيئة القادرية



أكبر عدد منتسبين جدد في المنية - الضنية: هيئة المنية



أكبر عدد منتسبين جدد في طرابلس: التبانة



أكبر عدد منتسبين جدد في المتن الشمالي: هيئة الجديدة - البوشرية - السد



أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء الكورة: هيئة كوسبا



أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء البترون: هيئة البترون



أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء بعبدا: هيئة الشياح



أكبر عدد منتسبين جدد في جبيل: هيئة قرطبا



أكبر عدد منتسبين جدد في بيروت الأولى: هيئة الأشرفية



أكبر عدد منتسبين جدد في بيروت الثانية: هيئة المصيطبة



