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التيار يكرّم هيئات الأقضية التي نسّبت أكبر عدد من المناصرين (اللائحة بحسب الفئات والأقضية)

14
OCTOBER
2018
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وُزّعَ في نهاية احتفال التيار الوطني الحر بذكرى 13 تشرين جوائز تكريمية للهيئات المحلية في الأقضية، وذلك بحسب إنجازاتها في تنسيب أكبر عدد من المناصرين، وبحسب الفئات، وفاز كل من:

هيئة قضاء الشوف: أكثر نسبة منتسبين

هيئة قضاء عكار أكبر: نسبة منتسبين شباب

أكبر عدد منتسبين إناث: هيئة المتن الشمالي

تنسيب أكبر عدد من المنتسبين الجدد في لجنة "الخمسين ألف بطاقة" : أنا ماريا جعارة

تنسيب أكبر عدد من المنتسبين الجدد في لجنة "الخمسين ألف بطاقة" : نعمة الله سلامة

أما جوائز الهيئات المحلية بحسب الأقضية فأتت على الشكل التالي:

أكبر عدد منتسبين جدد في بنت جبيل - صور: هيئة رميش

أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء صيدا - الزهراني: هيئة مغدوشة

أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء جزين: هيئة جزين

أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء البقاع الغربي: هيئة يحمر

أكبر عدد منستبين جدد في قضاء بشري: هيئة بقرقاشا

أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء بعلبك - الهرمل: هيئة القاع

أكبر عدد منتسبين جدد في مرجعيون - حاصبيا: هيئة القليعة

أكبر عدد منتسبين جدد في زحلة : هيئة جديتا

أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء راشيا: هيئة العقبة

 أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء النبطية: هيئة جرجوع

أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء الشوف: هيئات برجا

أكبر عدد منتسبين جدد في عكار: هيئة القريّات

أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء عاليه: عين داره

أكبر عدد منتسبين جدد في زغرتا: هيئة القادرية

أكبر عدد منتسبين جدد في المنية - الضنية: هيئة المنية

أكبر عدد منتسبين جدد في طرابلس: التبانة

أكبر عدد منتسبين جدد في المتن الشمالي: هيئة الجديدة - البوشرية - السد

أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء الكورة: هيئة كوسبا

أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء البترون: هيئة البترون

أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء بعبدا: هيئة الشياح

أكبر عدد منتسبين جدد في جبيل: هيئة قرطبا

أكبر عدد منتسبين جدد في بيروت الأولى: هيئة الأشرفية

أكبر عدد منتسبين جدد في بيروت الثانية: هيئة المصيطبة

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