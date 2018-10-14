التيار يكرّم هيئات الأقضية التي نسّبت أكبر عدد من المناصرين (اللائحة بحسب الفئات والأقضية)

وُزّعَ في نهاية احتفال التيار الوطني الحر بذكرى 13 تشرين جوائز تكريمية للهيئات المحلية في الأقضية، وذلك بحسب إنجازاتها في تنسيب أكبر عدد من المناصرين، وبحسب الفئات، وفاز كل من:
هيئة قضاء الشوف: أكثر نسبة منتسبين
هيئة قضاء عكار أكبر: نسبة منتسبين شباب
أكبر عدد منتسبين إناث: هيئة المتن الشمالي
تنسيب أكبر عدد من المنتسبين الجدد في لجنة "الخمسين ألف بطاقة" : أنا ماريا جعارة
تنسيب أكبر عدد من المنتسبين الجدد في لجنة "الخمسين ألف بطاقة" : نعمة الله سلامة
أما جوائز الهيئات المحلية بحسب الأقضية فأتت على الشكل التالي:
أكبر عدد منتسبين جدد في بنت جبيل - صور: هيئة رميش
أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء صيدا - الزهراني: هيئة مغدوشة
أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء جزين: هيئة جزين
أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء البقاع الغربي: هيئة يحمر
أكبر عدد منستبين جدد في قضاء بشري: هيئة بقرقاشا
أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء بعلبك - الهرمل: هيئة القاع
أكبر عدد منتسبين جدد في مرجعيون - حاصبيا: هيئة القليعة
أكبر عدد منتسبين جدد في زحلة : هيئة جديتا
أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء راشيا: هيئة العقبة
أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء النبطية: هيئة جرجوع
أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء الشوف: هيئات برجا
أكبر عدد منتسبين جدد في عكار: هيئة القريّات
أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء عاليه: عين داره
أكبر عدد منتسبين جدد في زغرتا: هيئة القادرية
أكبر عدد منتسبين جدد في المنية - الضنية: هيئة المنية
أكبر عدد منتسبين جدد في طرابلس: التبانة
أكبر عدد منتسبين جدد في المتن الشمالي: هيئة الجديدة - البوشرية - السد
أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء الكورة: هيئة كوسبا
أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء البترون: هيئة البترون
أكبر عدد منتسبين جدد في قضاء بعبدا: هيئة الشياح
أكبر عدد منتسبين جدد في جبيل: هيئة قرطبا
أكبر عدد منتسبين جدد في بيروت الأولى: هيئة الأشرفية
أكبر عدد منتسبين جدد في بيروت الثانية: هيئة المصيطبة