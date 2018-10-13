فيديو - رحلة ال٤٠ دقيقية استغرقت ٨ ساعات... هذا ما حصل مع ركاب رحلة ٣١٣ على متن الميدل ايست

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فصل جديد من فصول الاستهتار بالناس اطل هذه المرة عبر رحلة تابعة لطيران الشرق الاوسط تحمل الرقم 313 كانت متوجهة من عمان الى بيروت.

رحلة الميدل ايست هذه كان من المفترض ان تستغرق 40 دقيقة فقط لكنها امتدت الى ثماني ساعات ما اثار حالة من البلبلة بين صفوف اللبنانيين العائدين بسبب الغموض في الاسباب والحجج الواهية التي كانت تعطى للمسافرين.



الطائرة دخلت الاجواء اللبنانية لكنها لم تهبط وعادت الى لارنكا.



ال"او تي في" حاولت التواصل مع معنيين في الشركة لاستضحاهم ولكن من دون اي نتيجة تذكر علما ان اي بيان توضيحي لم يصدر بعد عن الشركة، ليبقى الاساس ان ركاب الرحلة 313 احتجزوا داخل الطائرة لساعات ومن دون مكيف مما خلق حالة من الغضب الشديد.