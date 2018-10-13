فيديو - التيار الوطني الحر يُحيي ذكرى 13 تشرين في لبنان ودول الانتشار

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13 تشرين من البداية الى اللانهاية. وتخليداً لهذه الذكرى وضع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول اكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش اللبناني عند مدخل مدينة المنية تكريما وتخليدا لذكراهم، بدعوة من هيئة قضاء المنية - الضنية في التيار الوطني الحر.



وأكّد رفول انّ لبنان لا يعتبر ارضا او هواء او ماء فقط بل هو ابعد من هذا بكثير، فهو رسالة للديانات السماوية.



ومن لندن أكد امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان انه ستكون لدينا حكومة ونريدها للانجاز لا للمتاريس، بل لتأمين المطالب التي يريدها اللبنانيون وتلبية تطلعاتههم. كلام كنعان جاء خلال العشاء الذي اقامته هيئة التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة في ذكرى 13 تشرين في حضور حشد من المحازبين وممثلي الاحزاب.



وكانت كلمة لمنسق عام الانتشار في التيار مارك زبال دعا فيها الى تقديم المثال الصالح عن لبنان واحترام القوانين واعطاء صورة عن التعددية وحق الاختلاف والعيش معاً، والعمل معاً، وبناء امة قوية.



ومن لندن الى الكحالة حيث احيت هيئتا الكحالة وعاريا ذكرى 13 تشرين، فأقيم القداس الالهي في كنيسة مار انطونيوس في الكحالة في حضور رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ونواب تكتب لبنان القوي واهالي الشهداء وحشد من المحازبين. وأكّد الكاهن في عظته انّه لولا الشهادة لما اثمرت حياة جديدة ولولا الصلب ما كانت القيامة.



وفي دير مار يوحنا القلعة في بيت مري اقامت هيئة المتن في التيار الوطني قداساً الهيا عن راحة انفس شهداء 13 تشرين في حضور نواب تكتل القوي ومثل رئيس التيار النائب ايدي معلوف. وبعد القداس الذي شارك فيه حشد من المؤمنين واهالي الشهداء وضع النواب واعضاء هيئة المتن اكليلاً على النصب التذكاري للشهداء. وكانت كلمات شدّدت على معنى الشهادة.



13 تشرين ارادوه نهاية الحلم بلبنان القوي الاّ انّه اثمر انجازات. والعمل مستمر لتحقيق الوعود.