living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو - التيار الوطني الحر يُحيي ذكرى 13 تشرين في لبنان ودول الانتشار

13
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

13 تشرين من البداية الى اللانهاية. وتخليداً لهذه الذكرى وضع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول اكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش اللبناني عند مدخل مدينة المنية تكريما وتخليدا لذكراهم، بدعوة من هيئة قضاء المنية - الضنية في التيار الوطني الحر.


وأكّد رفول انّ لبنان لا يعتبر ارضا او هواء او ماء فقط بل هو ابعد من هذا بكثير، فهو رسالة للديانات السماوية.


ومن لندن أكد امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان انه ستكون لدينا حكومة ونريدها للانجاز لا للمتاريس، بل لتأمين المطالب التي يريدها اللبنانيون وتلبية تطلعاتههم. كلام كنعان جاء خلال العشاء الذي اقامته هيئة التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة في ذكرى 13 تشرين في حضور حشد من المحازبين وممثلي الاحزاب.


وكانت كلمة لمنسق عام الانتشار في التيار مارك زبال دعا فيها الى تقديم المثال الصالح عن لبنان واحترام القوانين واعطاء صورة عن التعددية وحق الاختلاف والعيش معاً، والعمل معاً، وبناء امة قوية.


ومن لندن الى الكحالة حيث احيت هيئتا الكحالة وعاريا ذكرى 13 تشرين، فأقيم القداس الالهي في كنيسة مار انطونيوس في الكحالة في حضور رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ونواب تكتب لبنان القوي واهالي الشهداء وحشد من المحازبين. وأكّد الكاهن في عظته انّه لولا الشهادة لما اثمرت حياة جديدة ولولا الصلب ما كانت القيامة.


وفي دير مار يوحنا القلعة في بيت مري اقامت هيئة المتن في التيار الوطني قداساً الهيا عن راحة انفس شهداء 13 تشرين في حضور نواب تكتل القوي ومثل رئيس التيار النائب ايدي معلوف. وبعد القداس الذي شارك فيه حشد من المؤمنين واهالي الشهداء وضع النواب واعضاء هيئة المتن اكليلاً على النصب التذكاري للشهداء. وكانت كلمات شدّدت على معنى الشهادة.


13 تشرين ارادوه نهاية الحلم بلبنان القوي الاّ انّه اثمر انجازات. والعمل مستمر لتحقيق الوعود.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout