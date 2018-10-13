قطاع الشباب والرياضة في التيار: نستغرب الأرقام التي أوردها جعجع لنتائج الإنتخابات في الجامعات

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ردّ المكتب الإعلامي في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر على المغالطات الإنتخابية التي ظهرت خلال لقاء طلابي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بخصوص نتائج الإنتخابات الطالبية التي جرت في جامعات الـ LAU، AUB وNDU، مستغربة الأرقام التي أوردها جعجع.



وفنّد المكتب الإعلامي في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر النتائج في بيان، وهذا ما جاء فيه:



"في الجامعة الأميركية بيروت، وعلى الرغم من تعميم القوات لنتائج إنتخابية على وسائل الإعلام تتنافى كالعادة مع علم الرياضيات والمنطق مدعية فوزها بنتيجة 8 - 7 – 6 ما مجموعه 21 مقعدا في حين أن العدد الفعلي هو 19 مقعدا فاز منها التحالف الذي ضم التيار الوطني الحر بـ 9 مقاعد مقابل 6 مقاعد للتحالف الذي يضم القوات و3 للنادي العلماني ومقعد لم تحسم هويته بين تحالف المستقبل والنادي العلماني.



إضافة إلى ذلك، فأن التيار الوطني الحر خاض الإنتخابات هذا العام بمرشحين بعدما سحبت إدارة الكلية مرشحه الثالث في كلية الفنون بعد إقفال باب الترشيحات من دون أن تسمح له باستبداله بمرشح آخر، فحصل على مقعد من أصل 2 رشح لهما علما أن المرشح الثاني كان في كلية إدارة الأعمال التي تعتبر تاريخيا معقلا لتيار المستقبل والتي للمفارقة تبنت فيها القوات والمستقبل مرشحا سوريا مقربا من النظام السوري وأدرجته ضمن حصتها.



وفي النهاية خاض التيار الوطني الحر الإنتخابات في هذه الكلية بهدف فوز التحالف الذي كان من أركانه، لا من أجل ادعاء فوز انفرادي أو جماعي ونشره على وسائل الإعلام ليتبين بعدها زيفه وكذبه.



اما في الجامعة اللبنانية الأميركية – جبيل، حازت القوات اللبنانية في العام الماضي بالتحالف مع المستقبل فقط على 10 مقاعد، في حين اضطرات هذا العام إلى التحالف مع المستقبل والتقدمي الإشتراكي والطاشناق للحفاظ على فوزها إعلاميا واضطرت للتنازل عن مقعد للطاشناق وآخر للإشتراكي، فحازت على 7 مقاعد مقابل مقعد لكل من المستقبل والإشتراكي والطاشناق.



أما التيار الوطني الحر، فخاض الإنتخابات العام الماضي متحالفا مع الإشتراكي والطاشناق وحزب الله وحركة أمل وحاز حينها على 3 مقاعد مقابل مقعد لأمل، في حين خاض التيار الإنتخابات هذا العام متحالفا مع الثنائي الشيعي فقط وحاز على 5 مقاعد (4 للتيار ومقعد للثنائي)، عليه يصبح توزيع القوى الطالبية:



• 7 للقوات حاليا مقابل 9 في العام الماضي

• 4 للتيار حاليا مقابل 3 في العام الماضي

• 1 للطشناق حاليا مقابل 0 في العام الماضي

• 1 لحركة أمل مقابل 1 في العام الماضي

• 1 لتيار المستقبل مقابل 1 في العام الماضي

• 1 للإشتراكي مقابل 0 في العام الماضي

أما في جامعة سيدة اللويزة فقد حققت القوات فوزا معروف سلفا نتيجة التسهيلات التي يحصل عليها طلاب القوات من ادارة الجامعة، إلا اننا نترك له ولفريق عمله المقارنة بين الأرقام التي حصل عليها كل فريق خلال العام الماضي وهذا العام، علما أن التيار الوطني الحر كان ليحصل على 5 مقاعد إضافية خسرها بفارق صوتين إلى خمسة أصوات.



وأكد المكتب أنه سيكون لحديثه تتمة بعد انتهاء كامل الإنتخابات الطالبية نهاية الشهر الحالي.