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بالفيديو - هدف خيالي لمحمد صلاح

13
OCTOBER
2018
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تناولت وسائل الإعلام باهتمام كبير الهدف الرائع الذي سجله محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي إضافة إلى إصابته في نهاية لقاء الفراعنة أمس.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إن محمد صلاح استطاع أن يسجل هدفا رائعا في مواجهة سوازيلاند لكن ابتسامته في بداية المباراة تحولت إلى أحزان بعدما غادر أرضية الملعب مصابا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

أما صحيفة "The Sun" البريطانية فقد قالت إن الهدف الذي سجله صلاح أبهر الجميع في وسائل التواصل الاجتماعي حيث أبدع اللاعب المصري بالتسجيل مباشرة في الشباك من ركلة ركنية.أما "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فقد قالت إن صلاح أبدع بهدف "أولمبيكو" لكنه لم يكن سعيد الحظ وأنهى المباراة بإصابة قبيل انتهائها.كما امتدحت صحيفة "ماركا" الإسبانية اللاعب المصري، وذكرت أنه يثبت دائما قدرته على إبهار المتابعين حين يتعلق الأمر بمواجهة الشباك.

واهتمت صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية بالهدف قائلة: "صلاح صوب الكرة في الشباك مباشرة، ليترك حارس المرمى تائها وعجز عن التعامل معها لتسكن مرماه".وسجل صلاح هدفا رائعا من ركلة ركنية مباشرة خلال مباراة منتخب مصر وضيفه السوازيلاندي أمس الجمعة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفراعنة 4-1.

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