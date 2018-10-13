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درغام: لايقاف مخالفات البناء وما يجري من انتهاك للقانون لم يحصل مثله في تاريخ الدولة اللبنانية

13
OCTOBER
2018
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طالب النائب أسعد درغام بوقف مخالفات البناء العشوائية فورا لما في ذلك من إنتهاك للقانون، وشدد في بيان له على أن هذه الانتهاكات مخالفة لقانون البناء وتحديدا المادة الثانية شكلا ومضمونا، وتؤدي الى نشوء أبنية بشكل عشوائي، والأخطر أنها غير خاضعة لأي شروط، وذلك بخلاف الأصول المتبعة.

وأضاف: إن الرخص القانونية ورخص التنظيم المدني هي لتأمين شروط السلامة العامة وسلامة المواطنين. واصفا ما يجري اليوم بالخطير، وهو ما لم يحصل مثله في تاريخ الدولة اللبنانية، مؤكدا أن فتح هذا الملف أمر مبدئي وأساسي ولن نتراجع عنه حتى لو إضطررنا الى الذهاب لمجلس شورى الدولة.

وتساءل درغام من يتحمل مسؤولية فوضى البناء القائمة من دون رقابة هندسية، ومن دون تدخل الدوائر المعنية من تنظيم مدني وغيرها، وحتى من دون رقابة البلديات، ما يؤدي إلى هدر المال العام لكون الدولة لا تستوفي اي رسوم .

وختم من المفترض أن تكون المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حريصة على تطبيق القوانين وليس ارتكاب المخالفة تلوى الأخرى من دون أي مستندات قانونية وانما فقط بتغطية وتسوية أمنية فتسمح بانشاء الأبنية بالتراضي، لافتا الى أن المواطن سيضطر الى دفع غرامات مالية باهظة لاحقا لتسويته أوضاعه القانونية.

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