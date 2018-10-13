living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سرق سيارة فان محمّلة بالتبغ من داخل مركز "الريجي".. وهذا ما اعترف به!

13
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقدم شخص مجهول على سرقة سيّارة فان في 5/10/2018، وهي معدّة لنقل البضائع نوع "شيفروليه" لون أبيض، محمّلة بكمية كبيرة من التبغ، وذلك من داخل حرم إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) الكائن في بلدة الحدت – بعبدا، وقدِّرت قيمة المسروقات بمبلغ 21350 دولار أميركي.
 
وبالتاريخ ذاته وفي بلدة السعديات، عثرت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على السيّارة، وهي فارغة من حمولتها.
 
وباشرت الشعبة المذكورة تحرياتها واستقصاءاتها الفورية، بحيث تمكنت من تحديد هوية السارق، ويدعى: أ. س. (مواليد عام 1984، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم السلب والسرقة.
 
وبتاريخ 11/10/2018، ونتيجةً لعمليات الرصد والمراقبة، ومن خلال عملية نوعية وخاطفة، تمكنت قوة خاصة من الشعبة المذكورة من توقيفه أثناء انتقاله على متن دراجة آلية في محلّة المريجة – الضاحية الجنوبية.
 
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبقيامه بحوالي 10 سرقات بتواريخ سابقة، في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان. إضافةً إلى اعترافه بمراقبة زبائن المصارف لدى خروجهم منها، بحيث نجح بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أميركي من داخل سيارة أحد المواطنين في محلّة الدورة، بعد مراقبته.
 
وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout