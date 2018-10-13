سرق سيارة فان محمّلة بالتبغ من داخل مركز "الريجي".. وهذا ما اعترف به!

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أقدم شخص مجهول على سرقة سيّارة فان في 5/10/2018، وهي معدّة لنقل البضائع نوع "شيفروليه" لون أبيض، محمّلة بكمية كبيرة من التبغ، وذلك من داخل حرم إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) الكائن في بلدة الحدت – بعبدا، وقدِّرت قيمة المسروقات بمبلغ 21350 دولار أميركي.

وبالتاريخ ذاته وفي بلدة السعديات، عثرت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على السيّارة، وهي فارغة من حمولتها.

وباشرت الشعبة المذكورة تحرياتها واستقصاءاتها الفورية، بحيث تمكنت من تحديد هوية السارق، ويدعى: أ. س. (مواليد عام 1984، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم السلب والسرقة.

وبتاريخ 11/10/2018، ونتيجةً لعمليات الرصد والمراقبة، ومن خلال عملية نوعية وخاطفة، تمكنت قوة خاصة من الشعبة المذكورة من توقيفه أثناء انتقاله على متن دراجة آلية في محلّة المريجة – الضاحية الجنوبية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبقيامه بحوالي 10 سرقات بتواريخ سابقة، في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان. إضافةً إلى اعترافه بمراقبة زبائن المصارف لدى خروجهم منها، بحيث نجح بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أميركي من داخل سيارة أحد المواطنين في محلّة الدورة، بعد مراقبته.

وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته.