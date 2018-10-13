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قطاع الإنتشار في التيّار يحيي ذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ عبر هيئاته في كافة المناطق الجغرافية

13
OCTOBER
2018
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كعادته ومنذ سنة ١٩٩١ يحيي قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ عبر هيئاته في كافة المناطق الجغرافية ذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ عبر إقامة القداديس ورفع الصلوات عن أرواح شهداء الجيش اللبناني والمدنيين والمفقودين في ذلك اليوم المشؤوم الذي لم يكن يوم خسارة..
 
 
يوم انتهكت سيادة لبنان وانتُزع "الحقّ" من قصرها بالقوة بفعل المصالح الدولية، الخيانة وطائرات السوخوي.. لم يكن يوم خسارة..يومها انطلقت قافلة الشهداء حاملةً على جبينها استمراريّة الوطن، دماءهم أزهرت امل، نضال، مقاومة، بطولة وكرامة.. بها كلّها عاد "الحقّ" ودخلَ الى القصر مرفوعَ الرأسِ على بساطٍ أحمر وانطلقت مسيرة التحرر..
 
 
أوروبا
 
- "التجمّع من أجل لبنان" في باريس يوم الأحد ١٤ ت١ الساعة الـ١١ ظهراً في كاتدرائية سيدة لبنان.
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ في ألمانيا يتشرف بدعوتكم للمشاركة في القداس اللاهي عن راحت أنفس شهداء ١٣ تشرين١ ١٩٩٠ وذلك يوم السبت ١٣ ت١ الساعة ٥ عصراً في دير سانتا لانجروس.
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ إيطاليا يخلّد ذكرى ١٣ ت١ ١٩٩٠ بإقامة قداس إلهي يوم الأحد ١٤ ت١ الساعة ١٢:٣٠ ظهرا في كنيسة مار مارون - روما
- في بلغاريا، يقيم التيّار الوطنيّ الحرّ قداس إلهي عن أرواح الشهداء والمفقودين يوم الأحد ١٤ ت١ الساعة ١٢:٣٠ ظهرا في كنيسة سيدة البشارة، شارع Oborishte 5
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ موسكو يحيي هذه الذكرى بإقامة قداس احتفالي يوم الأحد ١٤ ت١ الساعة ٣:٠٠ بعد الظهر 
 
- "التجمّع من اجل لبنان" سويسرا يحتفل بهذه الذكرى بإقامة قداس يوم الأحد ١٤ ت١ الساعة ١١:٣٠ ظهرا في كنيسة الكبّوشيين ٢٨ شارع مورات ١٧٠٠ فريبورغ يلي القداس غداء في مطعم Bekaahouse
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ المملكة المتحدة يحيي قداس إلهي عن راحة أنفس شهداء الجيش اللبناني والمدنيين والمفقودين وخاصة الأبوين شرفان وأبي خليل وذلك يوم الأحد ١٤ ت١ الساعة ١٢:٣٠ ظهرا في كنيسة سيدة لبنان - لندن
 
- في السويد، يحيي التيّار الوطنيّ الحرّ ذكرى ١٣ ت١ ١٩٩٠ عبر إقامة قداس إلهي عن راحة أنفس شهداء ١٣ تشرين من عسكريين ومدنيين يوم الأحد ١٤ ت١ الساعة ٦:٠٠ مساء في كنيسة ماريا ماغدالينا يلي القداس لقاء في باحة الكنيسة.
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ في النروج يحتفل بإقامة قداس إلهي عن أرواح شهداء ١٣ ت١ ١٩٩٠ من مدنيين وعسكريين وذلك يوم السبت ١٣ ت١ الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر في كنيسة القديس يوسف للكاثوليك.
 
- التيار الوطني الحر بلجيكا يحتفل بذكرى ١٣ ت١ بإقامة قداس في كنيسة مار مارون avenue des grenadiers 27 1050lxelles
 
 
كندا
 
-  التيّار الوطنيّ الحرّ كندا "كولكو كندا - مونتريال" يدعو لإحياء هذه الذكرى بإقامة قداس إلهي عن أرواح شهداء الجيش اللبناني والمدنيين يوم الأحد ١٤ ت١ الساعة الـ١١ ظهراً في كاتدرائية مار مارون – مونتريال.
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ كندا "كولكو كندا - أوتاوا" يدعوكم للمشاركة بالذبيحة اللاهية لراحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ يوم الأحد ١٤ ت١ الساعة الـ١١ صباحا في كنيسة مار شربل – أوتاوا.
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ كندا "كولكو كندا - تورونتو" يدعوكم للمشاركة بالذبيحة اللاهية لراحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ من عسكريين ومدنيين يوم الأحد ١٤ ت١ الساعة الـ ١٢ ظهرا في كنيسة سيدة لبنان – تورونتو 1515 queen street west – Toronto  
يلي القداس غداء في مطعم Finicia.
 
 
أفريقيا
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ كوتونو يدعو لإحياء هذه الذكرى بإقامة قداس إلهي عن أرواح شهداء ١٣ ت١ ١٩٩٠ يوم السبت ١٣ ت١ الساعة ٧:٠٠ مساء في كنيسة مار شربل كوتونو.
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ مالي أفريقيا يدعو لإحياء هذه الذكرى بإقامة تجمّع صلاة وإضاءة شموع يوم الخميس ١١ ت١ الساعة ٩:٠٠ مساء في منزل منسّق الهيئة السيد طوني م. الشاغوري.
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ نيجيريا يدعو لإحياء هذه الذكرى بإقامة قداس إلهي تخليداً لشهداء الجيش اللبناني والمدنيين يوم السبت ١٣ ت١ الساعة ٧:٠٠ مساء في كنيسة سيدة الوردية ويلي القداس عشاء برعاية قنصل لبنان العام في لاغوس وراعي الأبرشية.
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ غانا يدعوكم للمشاركة في القداس الإلهي لراحة أنفس شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ من عسكريين ومدنيين وذلك يوم السبت ١٣ ت١ الساعة ٧:٠٠ مساء في كنيسة مار مارون
 
 
 
الولايات المتحدة
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ بوسطن يدعو لإحياء هذه الذكرى بإقامة قداس إلهي تخليداً لشهداء الجيش اللبناني والمدنيين يوم الأحد ١٤ ت١ الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر في كنيسة الأرز بوسطن ويلي القداس وجبة رحمة عن روح الشهداء في قاعة الكنيسة.
 
- التيّار الوطنيّ الحرّ كاليفورنيا يدعوكم للمشاركة قي القدّاس الالهي للاحتفال بالذكرى السنويّة لشهداء ١٣ تشرين، من جنود الجيش اللبناني والمدنيين وذلك يوم الأحد ١٤ تشرين الاول ٢٠١٨، عند الساعة ١١:٠٠ صباحاً في
 Saint Jude Maronite Church
1437 W Badillo St, West Covina, CA 91790
 
يلي القداس وجبة رحمة عن روح الشهداء.
 
 
 
 
 
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