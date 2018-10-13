اوساط التيار ردا على جعجع: كدنا نصدقك لولا كلامك بحق الزغرتاوية في اوستراليا!

A + A -

علقت مصادر في التيار الوطني الحر على البيان الذي اصدرته النائب ستريدا جعجع ردا على ما قاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في حلقة صار الوقت مستخدمة عبارات "الخبث والحقد والشر"، فاستغربت ما جاء في بيان النائب جعجع.

وقالت المصادر : "كدنا نصدق بيان جعجع خاصة عندما تكلمت عن الماضي الذي لا احد يريد العودة اليه سوى الوزير باسيل "على حد قولها" لو لم نتذكر كلامها امام عائلة طوق في استراليا قبيل الانتخابات الذي ارادت "هي شخصيا"من خلاله استذكار الماضي مهما كان أليماً اعتقادا منها ان في ذاك قوة والمصلحة الشخصية والحزبية بالنسبة لها اهم من المصلحة الوطنية...

يذكر ان فيديو كان سرب للنائب جعجع في تشرين الاول في العام ٢٠١٧ خلال لقائها وفد من عائلة طوق في بشري في اوستراليا قالت فيه : اول ما تعرفت على الحكيم ودخل الى منزلي قال لي والدي هيدا الشب ما في منو ، بشراني اصيل، نزل دعوسلي على الزغرتاوية تحت"...