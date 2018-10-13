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روكز: نحن من صنع 13 تشرين ونحن من أزهرت الحرية بسببه

13
OCTOBER
2018
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غرّد النائب شامل روكزعبر حسابه على "تويتر" في ذكرى 13 تشرين قائلاً: "صباح 13 تشرين الاول بيختلف عن غيرو... صباح 13 تشرين الاول بتشرق شمس الحق يلّي حجبتها غيوم سوداء وبنسّم هواء الحرية... بصباح 13 تشرين الاول 1990 كان الي الشرف كون آمر سرية مغاوير بضهر الصوان والدوار مع خيرة شباب الجيش اللبناني المقدّس يلي كان عم يقاتل على جميع الجبهات".
 
وأضاف: "حاربنا بقوة، دافعنا بشراسة، قاتلنا للموت حتى انجرح كتير واستشهد البعض بس ما استسلمنا وبقيت سريتنا شامخة وما قرّب عليها يلّي كان مستقوي على الجيش اللبناني يومها".
 
وتابع روكز: "بـ13 تشرين الاول 1990 كان الي الشرف تتلطّخ بدلتي العسكرية بدمّ رفاقي العسكر يلّي استشهدوا وانصابوا وحملناهن على الاكتاف... كان الي الشرف دافع عن ارض الوطن يلّي استرخصها البعض وخلّي العلم اللبناني مرفرف على باب السرية.
 
اليوم بـ13 تشرين الاول 2018 بيبقى الي الشرف انو ضلّ حامل أمانة شهداء الجيش اللبناني يلّي صلابتن وشجاعتن وعنفوانن أنبتوا كرامة وعزّة ومجد لوطن نزف كتير...". 
 
وختم: "وعدي للشهداء يلّي راحوا والجرحى يلّي انصابوا ولكلّ شخص بيوعا بـ13 تشرين بغصة وحرقة بقلبو انو حقكن ما رح يضيع والحقيقة ما رح تتشوّه والدم ما رح يروح سدى...
 
فنحن من صنع 13 تشرين ونحن من اشرقت شمس 13 تشرين من أجله ونحن من أزهرت الحرية بسببه...". 
 
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