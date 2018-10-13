living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 13 تشرين الأول 2018

13
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


الاخبار

توقيف ضابط ورتيب في ملف «الغبي»
على رغم انتهاء التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع المطلوب بجرم الاتجار بالمخدرات حسين م، المعروف «بالغبي»، إلا أن فرع المعلومات أعاد فتح التحقيق، ما أدى إلى توقيف ضابط في المديرية برتبة ملازم أول ورتيب برتبة مؤهل، يشتبه في ضلوعهما في مساعدة «الغبي» على الاتجار بالمخدرات. وقد أوقِف الضابط والرتيب بإشارة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي ادعى عليهما وأحالهما على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

توتر في أنفة
يسود التوتر في بلدة أنفة في الكورة على خلفية قيام إدارة وأساتذة مدرسة البلدة الرسمية بتوزيع تيشرتات وقبعات تحمل شعار حزب القوات اللبنانية على الطلاب بذريعة التحضير للمشاركة في الماراثون الذي تنظّمه القوات غداً الأحد في البلدة. وأثار الأمر حفيظة جزء كبير من أهالي الطلاب الذين لا يؤيّدون القوّات، خصوصاً أن البلدة لا تزال تعاني من ذاكرة الحرب الأهلية والأحداث التي عصفت بالبلدة وكانت القوات طرفاً بارزاً فيها.

انحلت بين «الباسيلية» وكهرباء زحلة
اتفقت الرهبانية الباسيلية الشويرية مع شركة كهرباء زحلة، على أن تسحب الأخيرة استئناف الحُكم القضائي الصادر في أيلول الماضي والقاضي بأنّ العقار الذي تستخدمه «كهرباء زحلة» في عملية توليد الكهرباء هو ملك للرهبانية وأنّ الدير التابع لها في زحلة يجب أن يحصل على الكهرباء مجاناً.

حردان «يقبل» الاستقالات
تلا المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمن جدول أعمال جلسته الأسبوعية، استقالات كلّ من كمال النابلسي، حسام العسراوي، عاطف بزي، وعصام بيطار. وأمام الأعضاء المستقيلين مهلة شهر، ليتراجعوا عن الاستقالات، وإلا اعتُبرت نافذة. في هذا الوقت، يبحث أعضاء آخرون أيضاً في أمر استقالتهم من المجلس الأعلى، في حال ثبُت رفاقهم الأربعة على موقفهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى انحلال المجلس الأعلى والدعوة إلى مؤتمر «قومي» وانتخابات جديدة.

روائح «أرض -; جو»!
لم تعُد الرائحة الكريهة المُحيطة بمطار رفيق الحريري الدولي والناجمة عن مطامر النفايات والمعامل القريبة من المنطقة هي المشكلة الوحيدة التي يعاني منها العاملون في المطار والمسافرون. هذه الرائحة أصبحت ترافق المغادرين، وتوزع «عطرها» عليهم عند الإقلاع والهبوط! وقد بدأ هؤلاء منذ أيام بتسجيل شكواهم من الإزعاج الكبير الذي تسببه لهم الرائحة لوقت طويل بعد الإقلاع، فيما يبرّر طاقم الطائرة بأن السبب هو تسلل الروائح إلى الطائرات من الخارج!

الجمهورية

أبلغ مرجع مسؤول المعنيين بانه مستعد للعودة فوراً من زيارة خارجية في حال استجد شيء على صعيد تأليف الحكومة.

الحظت أوساط سياسية أن صفقة ما تحصل بين أحد القطاعات ومسؤول رسمي على خلفية تنظيم القطاع وعدم إستغالل المواطنين.


البناء

كواليس
قالت مصادر مطلعة على مسار المعارك في اليمن إنّ الخبراء العسكريين الأميركيين أعدّوا تقييماً للوضع الاستراتيجي وصفوا خلاله مواصلة الحرب بالعبث لأنّ ثلاثة عناصر تمثل قوة أنصار الله وهي غير قابلة للتغيير… أولاً القدرة الصاروخية وثانياً الإمساك بالعاصمة صنعاء وثالثاً حرية الحركة عبر البحر الأحمر، ويدعو التقييم الأميركي إلى التفاوض للوصول لتسوية تنطلق من العناصر الداخلية إنطلاقاً من استحالة تعديل التوازنات الإقليمية المحيطة واستحالة تعديل العناصر الإستراتيجية عسكرياً.

اللواء

غمز
توقف وزير يطمح للبقاء في الحكومة العتيدة، عند تبدُّل التحالفات السياسية، التي قد تطيح به وبتياره؟

لغز
تكاد العلاقة شبه مقطوعة بين مسؤول كبير ووزير سيادي، على خلفية اشتباك سياسي- كلامي يتعلق بظروف التسوية وشخصياتها.

همس
استمع الموفد الفرنسي، خلافاً، للمعلومات التي سبقت مجيئه إلى الصعوبات التي أخرت تأليف الحكومة.


المستقبل

يقال
إنّ بعض اللوائح التي وُزّعت أمس عبر منصّات ومواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنها لوائح شبه نهائية لتشكيلة الحكومة العتيدة، تبيّن أن وراءها أحد "المستوزرين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout