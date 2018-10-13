أسرار الصحف ليوم السبت 13 تشرين الأول 2018

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الاخبار

توقيف ضابط ورتيب في ملف «الغبي»

على رغم انتهاء التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع المطلوب بجرم الاتجار بالمخدرات حسين م، المعروف «بالغبي»، إلا أن فرع المعلومات أعاد فتح التحقيق، ما أدى إلى توقيف ضابط في المديرية برتبة ملازم أول ورتيب برتبة مؤهل، يشتبه في ضلوعهما في مساعدة «الغبي» على الاتجار بالمخدرات. وقد أوقِف الضابط والرتيب بإشارة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي ادعى عليهما وأحالهما على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

توتر في أنفة

يسود التوتر في بلدة أنفة في الكورة على خلفية قيام إدارة وأساتذة مدرسة البلدة الرسمية بتوزيع تيشرتات وقبعات تحمل شعار حزب القوات اللبنانية على الطلاب بذريعة التحضير للمشاركة في الماراثون الذي تنظّمه القوات غداً الأحد في البلدة. وأثار الأمر حفيظة جزء كبير من أهالي الطلاب الذين لا يؤيّدون القوّات، خصوصاً أن البلدة لا تزال تعاني من ذاكرة الحرب الأهلية والأحداث التي عصفت بالبلدة وكانت القوات طرفاً بارزاً فيها.

انحلت بين «الباسيلية» وكهرباء زحلة

اتفقت الرهبانية الباسيلية الشويرية مع شركة كهرباء زحلة، على أن تسحب الأخيرة استئناف الحُكم القضائي الصادر في أيلول الماضي والقاضي بأنّ العقار الذي تستخدمه «كهرباء زحلة» في عملية توليد الكهرباء هو ملك للرهبانية وأنّ الدير التابع لها في زحلة يجب أن يحصل على الكهرباء مجاناً.

حردان «يقبل» الاستقالات

تلا المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمن جدول أعمال جلسته الأسبوعية، استقالات كلّ من كمال النابلسي، حسام العسراوي، عاطف بزي، وعصام بيطار. وأمام الأعضاء المستقيلين مهلة شهر، ليتراجعوا عن الاستقالات، وإلا اعتُبرت نافذة. في هذا الوقت، يبحث أعضاء آخرون أيضاً في أمر استقالتهم من المجلس الأعلى، في حال ثبُت رفاقهم الأربعة على موقفهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى انحلال المجلس الأعلى والدعوة إلى مؤتمر «قومي» وانتخابات جديدة.

روائح «أرض -; جو»!

لم تعُد الرائحة الكريهة المُحيطة بمطار رفيق الحريري الدولي والناجمة عن مطامر النفايات والمعامل القريبة من المنطقة هي المشكلة الوحيدة التي يعاني منها العاملون في المطار والمسافرون. هذه الرائحة أصبحت ترافق المغادرين، وتوزع «عطرها» عليهم عند الإقلاع والهبوط! وقد بدأ هؤلاء منذ أيام بتسجيل شكواهم من الإزعاج الكبير الذي تسببه لهم الرائحة لوقت طويل بعد الإقلاع، فيما يبرّر طاقم الطائرة بأن السبب هو تسلل الروائح إلى الطائرات من الخارج!

الجمهورية

أبلغ مرجع مسؤول المعنيين بانه مستعد للعودة فوراً من زيارة خارجية في حال استجد شيء على صعيد تأليف الحكومة.

الحظت أوساط سياسية أن صفقة ما تحصل بين أحد القطاعات ومسؤول رسمي على خلفية تنظيم القطاع وعدم إستغالل المواطنين.



البناء

كواليس

قالت مصادر مطلعة على مسار المعارك في اليمن إنّ الخبراء العسكريين الأميركيين أعدّوا تقييماً للوضع الاستراتيجي وصفوا خلاله مواصلة الحرب بالعبث لأنّ ثلاثة عناصر تمثل قوة أنصار الله وهي غير قابلة للتغيير… أولاً القدرة الصاروخية وثانياً الإمساك بالعاصمة صنعاء وثالثاً حرية الحركة عبر البحر الأحمر، ويدعو التقييم الأميركي إلى التفاوض للوصول لتسوية تنطلق من العناصر الداخلية إنطلاقاً من استحالة تعديل التوازنات الإقليمية المحيطة واستحالة تعديل العناصر الإستراتيجية عسكرياً.

اللواء

غمز

توقف وزير يطمح للبقاء في الحكومة العتيدة، عند تبدُّل التحالفات السياسية، التي قد تطيح به وبتياره؟

لغز

تكاد العلاقة شبه مقطوعة بين مسؤول كبير ووزير سيادي، على خلفية اشتباك سياسي- كلامي يتعلق بظروف التسوية وشخصياتها.

همس

استمع الموفد الفرنسي، خلافاً، للمعلومات التي سبقت مجيئه إلى الصعوبات التي أخرت تأليف الحكومة.



المستقبل

يقال

إنّ بعض اللوائح التي وُزّعت أمس عبر منصّات ومواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنها لوائح شبه نهائية لتشكيلة الحكومة العتيدة، تبيّن أن وراءها أحد "المستوزرين".