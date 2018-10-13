عناوين الصحف ليوم السبت 13 تشرين الأول 2018

A + A -







اللواء

ماكرون لعون: الحكومة.. الحكومة.. الحكومة.. لمصلحة لبنان

بعبدا تُرحّب بالرئيس المكلَّف متى يشاء.. وستريدا تتَّهم باسيل بالتحريض على مصالحة القوات والمرده

البناء

الخاشقجي يحاصر إبن سلمان في الغرب… وأنقرة تفرج عن القسّ الأميركي المحتجز

عون يلتقي ماكرون: الحكومة شأن لبناني… ومرحَّب بالحريري في أيّ وقت

نصرالله: لسنا محشورين… وندعو للإسراع حرصاً… والغموض البنّاء مع «إسرائيل»

الأخبار

موفد ماكرون: لبنان غير قابل للإصلاح!

أرمن لبنان… ينقرضون!

الجمهورية

«القوات»: كلام باسيل حقد وشرّ

المستقبل

ماكرون يعبّر للرئيس عون عن رغبته في تشكيل الحكومة.. واتفاق على ضرورة الاستقرار في الجنوب