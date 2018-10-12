كنعان من لندن: ستكون لدينا حكومة ونريدها للانجاز لا للمتاريس

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أشار النائب ابراهيم كنعان أن "الكلام كثير عن افشال العهد بينما العهد ليس شخصاً او حزباً بل هو عهد كل اللبنانيين ونجاحه هو نجاحهم والعكس صحيح"، وأكّد انه "ستكون لدينا حكومة ونريدها للانجاز لا للمتاريس بل لتأمين المطالب التي يريدها اللبنانيون لنسجل اهدافا وطنية كبرى لا اهدافاً في مرمى بعضنا البعض".

وتوجّه إلى "الرفاق" بالتيار بالقول: "قوتنا هي بايماننا بلبنان لا بعضلات السلطة ونضالنا لسلام مجتمعنا وتعزيز عناصر المصالحة مستعيدا ما قاله الرئيس عون يوما الف مشكل مع الخارج ولا مشكل في الداخل."

واعتبر كنعان في كلمة ألقاها خلال حفل عشاء التيار في ذكرى ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ من لندن أن هناك معارك تخاض لتبقى الكرامة الوطنية وهذه المناسبة منها، وأنه لطالما تساءلنا هل سنعود الى لبنان بكرامتنا ومبادئنا ونستعيد الحرية؟ ولطالما شكك كثيرون لكننا عدنا وانتصر لبنان واثبتنا ان لا شيء مستحيل، واضاف: تحدينا الواقعية ومنطق "الايد يلي ما فيك عليها بوسها وادعي عليها بالكسر " فواجهنا وكنا على قدر التحدي.

وأشار إلى أنه في ١٣ تشرين وما بعده جمعتنا المصيبة اما اليوم فعلى المسؤولية ان تجمعنا جميعا لنتشارك معا بكل تلاويننا في صناعة مستقبل لبنان حتى لا تضيع الفرصة التاريخية لتحقيق الدولة التي تجعلنا نثبت في ارضنا.

وجواباً على من يسأل عما تحقق قال "لقد تغير التمثيل النيابي والحكومي وحققنا شراكة فعلية واستعدنا صلاحيات الرئاسة بالممارسة وارسينا الاستقرار وباتت للاجهزة العسكرية والامنية وحدة الهدف."

وشدّد كنعان أننا نريد اقتصادا قويا وفرص عمل لشبابنا ومالية عامة سليمة ومحاسبة فعلية وهو ما نعمل عليه لانه بلا محاسبة سيبقى البلد فلتان. واعتبر أن بناء الدولة ليس حلماً مستحيلاً ويجب ان نصم الاذان عن حملات الشائعات ونأخذ في الاعتبار النقد البناء لننتصر على اليأس بالعمل والجهد.