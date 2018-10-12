بالفيديو - 13 تشرين مستمر.. من الاغتيال الجسدي الى الاغتيال السياسي

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هذه المشاهد ولو انها باتت من الارشيف القديم الا انها لم ولن تمح لا من ذاكرة الوطن ولا من ذاكرة من عاش ذاك النهار الاسود...13 تشرين 1990 يوم الخسارة من دون ندم والذل للرابحين عادت الايام لتنتقم من ارقامه وها هو 31 تشرين يعيد الشرعية الى قصر بعبدا ومعها الامال ببناء وطن...فالقضية لم تكن يوما ميشال عون فقط 13 تشرين 1990 كان البداية ، بداية مسيرة نضالية تعمدت بنار النضال والقهر والقمع لتثمر لاحقا تحريرا وبداية تحرر . "العونية" هذه الجماعة المقموعة التي كانت تلتقي في السر ايام الاحتلال باتت اليوم حزبا منظما ً من ابرز اركان الحكم وبناء الدولة ، حزب لم ينس تاريخه لكنه يتطلع للمستقبل من هنا كان عنوان الاحتفال هذا العام من البداية الى اللانهاية. في البيال فرن الشباك توضع اللمسات الاخيرة تحضيرا لذكرى الغد كل شيء بات شبه جاهز بانتظار السادسة من مساء السبت ، شبان وشابات تجندوا منذ ايام للتحضير لهذه المناسبة ، واليوم كما في كل يوم شعب سيلبي النداء مثبتا مرة جديدة انه عصي على الالغاء، سواء كان هذا الالغاء جسديا كما في السابق او عبر الاغتيال السياسي وبث الشائعات وتيئيس الناس كما يحصل اليوم . كيف لا وفي قصر بعبدا جبلٌ ، هو، املنا الباقي. (شاهد الفيديو المرفق)