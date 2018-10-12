بعد الهجوم القواتي.. صحناوي يردّ: الخبث والحقد والشر صفات ظهرت عند قائليها يوم فرحوا بدخول الجيش السوري الى قصر بعبدا

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ردّاً على الحملة القوّاتية التي استهدفت التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل، ردّ النائب نقولا صحناوي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها:

"الخبث والحقد والشر صفات ظهرت عند قائليها منذ ٢٨ عام يوم فرحوا بدخول الجيش السوري الى قصر بعبدا وساندوه مدفعياً ومعنوياً، فكان مقعد وزاري جائزة ترضية لهم، واليوم لاجل مقعد بالزائد، يعيدون الكرة. للاسف، التكرار لم يعلم... البعض".

وكانت النائب ستريدا جعجع قد وصفت حديث الوزير باسيل بالخبث والحقد والشرّ، وأيدّها بذلك نائب القوّات عماد واكيم الذي غرّد عبر تويتر قائلاً: "يا ستريدا اذا ما كان خبيث وحاقد وشرير ما بكون هو هو".