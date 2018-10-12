الاساتذة المتمرنون في كلية التربية مستمرون باضرابهم حتى نيل حقوقهم كاملة

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اعلن الاساتذة المتمرنون في كلية التربية وعددهم 2128 في بيان، "استمرارهم ب"الاضراب في الثانويات الرسمية في كل لبنان منذ الاربعاء في 10 الحالي، وذلك حتى نيل حقوقهم كاملة، واهمها:

1- صرف الرواتب المتأخرة منذ شهر آب وايلول وتشرين الاول مع بدل النقل.

2- المطالبة بصرف الدرجات الست الاستثنائية مع مفعولها الرجعي منذ 21 آب 2017.

3- اضافة الى مرسوم تعيينهم فقد التحقوا بالثانويات من دون مرسوم تعيين".

واشاروا الى ان "وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ مروان حمادة اكد حقوق الاستاذة، ولكن لم تطبق هذه الوعود حتى اليوم. وفي ظل الاوضاع المعيشية الصعبة وحاجة الاساتذة الى حقوقهم الكاملة، فإنهم يعانون من جوع وقحط وحرمان، حتى ان معظم الاستاذة لا يملكون المال للوصول الى الثانويات".