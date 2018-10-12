فضيحة طبيب في لبنان!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: " توافرت معلومات لمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أحد الأطباء من الجنسية السورية ببيع ادوية مهربة من سوريا، ومعاينة مرضى واعطائهم العلاجات اللازمة، وذلك داخل منزله في محلة المنية.

بتاريخ 10/10/2018، قامت قوة من المفرزة المذكورة بمداهمة منزله وتوقيفه، ويدعى:

م. م. (مواليد عام 1974، سوري)

وضبطت كمية كبيرة من أنواع مختلفة من الادوية.

واحيل الموقوف مع المضبوطات الى القضاء المختص، بناء على اشارته."