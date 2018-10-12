حفل تقديم الطبعة الثانية لكتاب كلفة المنتجات الزراعية النباتية في لبنان إلى طلاب كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس

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احتفلت جامعة الروح القدس – الكسليك بتقديم الطبعة الثانية لكتاب كلفة المنتجات الزراعية النباتية في لبنان

دراسة وتحليل إلى طلاب كلية العلوم الزراعية والغذائية من قبل رئيس جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان، وذلك في احتفال أقيم في حرم الجامعة بحضور وزير الزراعة السابق الدكتور عادل قرطاس، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، القنصل العام الدكتور أنطوان عقيقي، رئيس جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان ASPLANTE السيد ميشال عقل، عميدة الكليّة الدكتورة لارا حنا واكيم، وأعضاء الجمعية وأساتذة الكليّة وطلابها.

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثم كانت كلمة تقديم للمهندسة ريتا دكاش.



واكيم

ثم تحدثت عميدة الكليّة د. لارا حنا واكيم التي قالت "أن هذا النتاج العلمي بات يشكل مرجعاً رقمياً إلزامياً موجهاً بالدرجة الأولى لشبابنا، المهندسين الزراعيين والغذائيين، ولكل من يؤمن بديمومة الأرض وتستهويه النفحة الزراعية، بغية حثهم على حماية واحترام البيئة والنظم الإيكولوجية".



عقل

وقدم الأستاذ ميشال عقل رئيس جمعية ASPLANTE ميدالية ذهبية بإسم الجمعية واسمه الخاص للدكتورة لارا حنّا واكيم، عربون وفاء وتقدير، وتوجّه إليها قائلاً: "وإنّني إذ اعتزّ بهذه الجامعة، منارة باهرةً في لبنان التربوي، وأعتزّ بكلية العلوم الزراعية والغذائية فيها، مصدراً رئيسياً لتخريج لبنانيين جدد في حقل الزراعة والإقتصاد الزراعي، يشرفني أن يكون على رأس هذه الكلية اليوم حضرة العميدة د. لارا حنّا واكيم المعروفة باحترافيتها العالية وتجربتها الطويلة، وخبرتها الوثيقة، وهي تملك تراثاً كبيراً من المنجزات الأكاديمية الرصينة، ولديها رؤية استراتيجية تناسب الحاجات التعليميّة والبحثية في لبنان والمنطقة".

كما قدّمت العميدة باسم الجامعة وباسم كلية العلوم الزراعية والغذائية ميدالية ذهبية شاكرةً الأستاذ ميشال عقل على إيمانه بالقطاع الزراعي اللبناني وتفانيه في سبيله.



وتابع عقل: "مرة أخرى نطل عليكم بنتاج جديد من جمعيتنا "يسعدنا اليوم أن نضعه بين أيديكم، مرجعاً علمياً أكاديمياً يرفد أبحاثكم ودراساتكم ومطالعاتكم، لما فيه من عمل بحثي دؤوب قامت به لجنتان: أولى تابعة لدائرة الدراسات الاقتصادية في جمعيتنا جمعية "أسبلنت"، والأخرى لجنة قراءة راجعت العمل الممتاز الذي قام به أعضاء لجنة التأليف من الدائرة الاقتصادية، كي يأتي العمل متكاملاً بمراجعة الخبراء لعمل قام به خبراء متمرسون. ومن مراجعة لمحة سريعة لمواد هذا الكتاب الجديد، يتضح ما فيه من نفع عميم لطلاب الاختصاص، وأنتم طليعتهم، في هذا الصرح الجامعي الراقي".



وأضاف: "فهو يعالج الملامح الرئيسة لأهم الاتفاقات الزراعية وما رافقها من برنامج تنفيذي، وهي انعقدت للتيسير والتنمية في التبادل التجاري بين الدول العربية، الى الاتفاقات الزراعية بين لبنان والسوق الأوروبية المشتركة، وهو ما لا يمكن الطلاب تجاوزه لبلوغ الهدف الذي يعملون من أجله، وكذلك كي يغنموا من هذه الاتفاقات والبروتوكولات ليصوبوا مسارهم أو ليختصروا المسار".



لحود

وفي الختام كانت كلمة للحود حيّا فيها كلية العلوم الزراعية والغذائية، خاصًّا بالذكر عميدتها د. لارا حنا واكيم، "التي تبذل جهودًا كبيرة في خدمة القطاع الزراعي على الصعيدين الأكاديمي والعلمي". كما وجّه تحية عبر جامعة الروح القدس-الكسليك إلى الرهبانية اللبنانية المارونية.

وأشاد بأعمال عقل في القطاع الزراعي، معتبرًا "أنه كان مدافعًا شرسًا عن حقوق المزارعين وحقوق الزراعة اللبنانية ومدافعًا عن مصلحة الزراعة"، آملًا "أن يقدر الشعب اللبناني قدراته ويتعاون معه، لأننا اليوم بحاجة لأشخاص مثله يساهمون في نهضة القطاع الزراعي في لبنان"، ومهنئًا إياه على كتابه الجديد وعلى جولاته في مختلف كليات الزراعة في الجامعات اللبنانية.