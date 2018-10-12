جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة.. لقاء الرئيس عون - ماكرون: لضرورة تشكيل الحكومة

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وقالت مصادر الوفد اللبناني ان الرئيسان عون وماكرون أجريا جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان ودوّل المنطقة، وتطرق البحث خصوصا الى موضوع التهديدات الإسرائيلية حيث كان الرأي متفقا على ضرورة العمل لابقاء الوضع مستقرا في الجنوب.

كما شمل البحث موضوع النازحين السوريين وضرورة عودتهم الى الأماكن الامنة والمستقرة، وان تقدم الامم المتحدة مساعدات لهم في مناطقهم داخل سوريا.

وفِي الشأن الحكومي، أكد الرئيس عون ان الاتصالات جارية لتشكيل الحكومة التي اعتبر الرئيس ماكرون انه لا بد من تشكيلها بعد الانتخابات النيابية.