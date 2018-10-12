جديد قضية القرصنة المعروفة بملف الصحناوي.. هذا ما قام به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

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فيما كان قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قد اصدر قراره في ملف قرصنة مواقع عائدة لقوى الامن الداخلي وبعض الحسابات السيبيريّة العائدة لظباط لدى الامن العام بمنع المحاكمة عن احد القراصنة وهو المدعى عليه كريستوفر درجاني واتهام إيهاب مشهور شمص ورامي صقر بجنايات وجنح تتعلق بقرصنة معلومات وخليل الصحناوي بالتدخل في هذه الجرائم؛ علم tayyar.org ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس قام بتمييز هذا الجزء من القرار وطلب من الهيئة التمييزية الغرفة السادسة برئاسة القاضي جوزف سماحة ادانة مجددا كريستوفر درجاني المذكور بجرائم الحصول على معلومات سيبيرية خلافا للقانون وطالبا منفعة للقانون درس كيفية تطبيق المادتين ٢٨١ و٢٨٢ عقوبات سويا. علما ان ملف شمص - الصحناوي المذكور هو جديد على المحاكم ولا يوجد مواد عقابية تعاقب الهاكر ما لم يثبت الضرر وكيفية استعمال المعلومات.