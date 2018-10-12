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هذا هو منفذ جريمة الأوزاعي

12
OCTOBER
2018
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنّه "بتاريخ 12/4/2018 وفي محلة الاوزاعي، أقدم مجهول يستقل سيارة مستأجرة نوع "كيا سيراتو" على إطلاق النار من سلاح حربي نوع كلاشينكوف على المواطن (ر. ح.، مواليد عام 1993) الذي كان متواجداً داخل سيارته نوع "كيا" وفر الى جهة مجهولة، نقل على اثرها المغدور الى المستشفى حيث ما لبث ان فارق الحياة.
 
بنتيجة المتابعة التي اجرتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت في حينه من تحديد هوية الفاعل، ويدعى: ط. ش. (مواليد عام 1983، لبناني) يوجد بحقه 13 ملاحقة عدلية وقضائية بجرائم: مخدرات، سرقة، إطلاق نار على القوى الامنية، حيازة ذخائر حربية، وهو من المطلوبين الخطرين، وتبين انه توارى عن الانظار بعد تنفيذ جريمة القتل.
 
وقد تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من تحديد مكان تواجد المتشبه به في منطقة عيتات قضاء عاليه، حيث وضعت خطة محكمة لتوقيفه خارج منزله، للحؤول دون فراره او استخدامه اسلحته الحربية.
 
بتاريخ 8/10/2018، وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفذت هذه القوة عملية اطباق نوعية وخاطفة، اسفرت عن توقيف (ط. ش.) على متن سيارة عائدة لزوجته، بعد أن قام بتلقيم مسدسه دون أن يتمكن من إطلاق النار.
 
ضبط بحوزته بطاقة هوية عائدة لشخص آخر، قاذف آر بي جي، 3 قذائف و3 حشوات دفع عائدة له، مسدس حربي مع ممشط، وبتفتيش منزله ضبطت بداخله حوالي 4.5كلغ من مادة حشيشة الكيف، ميزان الكتروني وقنبلة يدوية.
 
بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه جريمة القتل في الاوزاعي على خلفية تجارة المخدرات، فضلاً عن قيامه بترويج المخدرات".
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