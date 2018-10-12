الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية تعلن عن بدء عمل المكتب الاقليمي للمنظمة في الشرق الاوسط ومقره لبنان في العام 2020

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أعلنت الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية السيدة ميكاييل جان في تقرير قدمته في الجلسة المغلقة الثانية للقمة الفرنكوفونية المنعقدة في العاصمة الارمينية يريفان، ان المكتب الاقليمي للمنظمة في الشرق الاوسط سيبدأ عمله في العام 2020. وتوجهت الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يرأس الوفد اللبناني منوهة بالتعاون الذي لقيته المنظمة منه ومن المسؤولين اللبنانيين، معربة عن سعادتها بقرار المنظمة فتح المكتب في بيروت.

وكان الرئيس عون شارك قبل ظهر اليوم في أعمال الجلسة الثانية المغلقة للقمة. وانضم الى الوفد اللبناني الرسمي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي وصل الى ارمينيا فجراً ،الى جانب وزير الثقافة غطاس خوري، ووزير السياحة أواديس كدنيان، وسفيرة لبنان في أرمينيا السفيرة مايا داغر، وسفيرة لبنان لدى الاونيسكو سحر بعاصيري، والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الفرنكوفونية البروفسور جرجورة حردان، والسفير خليل كرم، ومدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، والمستشار في وزارة الخارجية السفير اسامة خشاب، وعدد من الدبلوماسيين.

وينتظر ان تشهد هذه الجلسة اقرارا لما تبقى من جدول اعمال القمة، وتنتهي قرابة الظهر بانتخاب امين عام جديد للمنظمة.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد قليل.