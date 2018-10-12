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بلديات شرق زحلة يناشدون الرؤوساء الثلاثة التمديد لكهرباء زحلة ويحذرون من خطوات تصعيدية

12
OCTOBER
2018
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وجه اتحاد بلديات شرق زحلة الذي يضم 11 بلدية عريضة موقعة من رؤوساء بلديات الاتحاد توجهوا فيها الى الرؤوساء الثلاثة يطالبون بالتمديد لشركة كهرباء مع رفضهم القاطع لما اسموه "المساس بأمننا الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في مد قرانا بكهرباء 24/24 من شركة كهرباء زحلة".
 
 وحذر رؤوساء البلديات بالاصالة عن أنفسهم والنيابة عمن يمثلون من خطوات تصعيدية في حال لم يتم التجاوب مع مطلب بقاء كهرباء زحلة .
وكان رؤوساء بلديات رياق حوش حالا،رعيت،علي النهري،ماسا، الناصرية،حارة الفيكاني،دير الغزال، كفرزبد، عين كفرزبد ،تربل وقوسايا قد اجتمعوا في مقر الاتحاد في قوسايا وتلا رئيس الاتحاد رفيق الدبس بيانا موقعا من رؤوساء البلديات وجاء فيه "شكلت كهرباء زحلة طيلة 4 سنوات استقرارا" اقتصاديا" واجتماعيا" وتربويا" وانمائيا" وبيئيا" , تجلى ذلك في القطاعات كافة زراعية , صناعية , تجارية , وتربوية ,حتى باتت بلداتنا وقرانا مقصدا" جذابا" للمستثمرين في شتى القطاعات , ناهيك عن الراحة النفسية التي يعيشها أهالي بلداتنا , بفعل تخليصهم من جشع مافيات المولدات وتسميمهم الهواء وراحة السكان في منازلهم" .
وازاء ما تقدم نعلن نحن رؤساء اتحاد بلديات شرق زحلة والقرى المستفيدة من تغذية شركة كهرباء زحلة 24/24 بالاصالة عن أنفسنا والنيابة عن من نمثل نعلن ما يلي :
 
أولا" : رفضنا القاطع المساس بأمننا الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في مد قرانا بكهرباء 24/24 من شركة كهرباء زحلة .
 
ثانيا" : نحذر كل المعنيين بهذا الملف , أن الغضب الشعبي قد يتجاوز حدود الاعتراض السلمي ما لم يتخذ قرارا" بالتجديد لكهرباء زحلة ,تغذية قرانا بشكل دائم , حتى انتفاء السبب المتمثل بغياب الدولة عن هذا الملف الحيوي ,تاركة مواطنيها تحت مقصلة جلاديها المتمثل بمافيات المولدات .
 
ثالثا" : نناشد ممثلينا في البرلمان التحرك السريع لاصدار قانون جديد يمدد فيه لشركة كهرباء زحلة لتزويد قرانا بالطاقة الكهربائية دون مهل زمنية لحين تمكن مؤسسة كهرباء لبنان من انتاج ما يكفي من الطاقة 24/24 لكل لبنان
 
رابعا" : في حال تعذر انعقاد المجلس النيابي حتى 31/12/2018 تاريخ انتهاء امتياز كهرباء زحلة نطالب القوى السياسية كافة الضغط على وزير الطاقة للسماح لشركة كهرباء زحلة الاستمرار في تزويد قرانا بالطاقة الكهربائية لحين صدور قانون جديد عن المجلس النيابي أو لحين تامين البديل الموازي والمناسب بتأمين الكهرباء والخدمة اللائقة.
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