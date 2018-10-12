اليوم قد يكون كارثياً اذا.. سحب تهدد لبنان بأمطار طوفانية!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان لبنان تأثر بحالة عدم استقرار جوّي يوم امس الخميس فعبرت سحب مدارية ركامية وصل ارتفاعها الى 9700 متر بحسب الرادار الذي رصدها بين البقاع والمناطق المتنيّة والكسروانية.

وقد تعرّضت هذه السحب الرطبة لتيارات باردة في الجو ادّت الى تشكّل حبّات البرد الجليدية، فتساقطت بشكل غزير وعشوائي في البقاع الوسط والشرقي ومناطق بكفيا وبيت مري وضهور الشوير وبولونيا والمروج والخنشارة والجوار، فسببت السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات، ولم تسلم بعض المناطق البقاعية من الفيضانات التي اخترقت مياهُها الموحلة المنازل وجرفت الصخور والأتربة وطمرت عددا من السيارات كما حصل في بلدة فاعور البقاعية.

واليوم الجمعة، تهدد هذه السحب لبنان بأمطار طوفانية وستتوزّع على الشكل التالي:

درجة اولى: الساحل الوسط من بيروت الى الساحل الشمالي مرورا بجونية وجبيل والبترون وشكا، تحذير من الفيضانات والرعود وتساقط البرد.

درجة اولى: البقاع من المرجيات وشتورة الى زحلة ورياق وتربل حتى بعلبك والهرمل والقاع، احتمال تشكل السيول والفيضانات مع تساقط البرد المتوسط الحجم وحدوث صواعق.

درجة ثانية: الجنوب ومناطق الشوف والبقاع الغربي، امطار وعواصف رعدية.

يوم الجمعة قد يكون كارثياً على مناطق عديدة في لبنان اذا استقرت السحب المدارية فوق البلاد، التي ستخترقها الرياح الغربية الرطبة والباردة الآتية من اليونان، فبحسب رادار السحب سيصل ارتفاعها في الجو الى 10000 متر الأمر الذي سيؤدي الى رعود عنيفة وصواعق مستمرة، تترافق مع تساقط البرد الغزير والأمطار الموحلة ( نكرر السب مدارية تحمل معها غبارا صحراوياً) بخاصة في البقاع الأوسط والشمالي والساحل بين بيروت وجونية وجبيل والبترون وعكار والضنيّة والجبال المتنية والكسروانية والشمالية.

يستمر الطقس الممطر ، لكن بشكل محلي ليوم السبت قبل الظهر، فتعود الأوضاع الى هدوئها حتى يوم الثلاثاء موعد وصول سحب مدارية جديدة ستسبب بحالات عدم استقرار وتساقط للأمطار.

إذا تشرين الأوّل 2018 يختلف عن سلفه 2017 الذي لم يشهد الاّ امطاراً بتاريخ 8 منه، و28 تشرين الأول 2017 كان اول منخفض جوي يضرب لبنان، بينما تشرين الحالي يحمل معه الخيرات بخاصة الى البقاع الذي جفّت آباره من المياه، باختصار يبدو شتاؤنا خير هذا العام.

طقس يوم السبت، غائم مع امطار محلية بخاصة في الشمال والبقاع وستكون عابرة، يتحوّل ظهراً الى مستقر مع حرارة تسجّل على الساحل: 26/23

الجبال 1200 متر: 23/14

البقاع: 27/14

الرياح: جنوبية غربية تنشط الى 35 كلم في الساعة.

الرطوبة 75%