قوى الامن تنشر إرشادات لا بد من اتباعها أثناء حدوث فيضانات

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نشرت قوى الأمن عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك صورة لمجموعة إرشادات لا بد من اتباعها أثناء حدوث فيضانات.

الاستعداد لمخاطر الفيضانات:

أولاً، الاستعلام عن مخاطر الفيضانات وعن مدى تعرض مكان إقامتك لهذه المخاطر.

ثانياً، تحديد أقرب مكان مرتفع وكيفية الوصول إليها.

ثالثاً، صيانة مصارف المياه داخل المنزل وعلى السلطح وفي الأقبية.

رابعاً، عزل التجهيزات الكهربائية الموضوعة على الأرض مثل الغسالة عبر وضعها على لوح خشبي أو بلاستيكي. ووضع المواد الملوثة مثل الزيوت في أماكن مرتفعة.

خامساً، إبلاغ الجهات المختصة إذا كان هناك سد في منطقتك ولاحظت تدفق المياه من فوقه.

في ما يتعلق بالاستجابة عند حدوث الفياضانات:

أولاً، الابتعاد عن المياه وتسلق أرض مرتفعة.

ثانياً، عدم محاولة السباحة أو السير في المياه المتدفقة.

ثالثاً، البقاء بعيداً عن خطوط الطاقة الكهربائية.

رابعاً، الاستماع إلى توجيهات السلطات عبر وسائل الإعلام.