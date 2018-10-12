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عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 تشرين الأول 2018

12
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الأخبار: وهم «إنجاز» العدّادات
الأزمة الاقتصادية: تصحيح طوعي أو الانهيار

 

 


البناء: قضية الخاشقجي تُحرج ترامب في علاقته بالسعودية... ومطالبات غربية بوقف إمدادها بالسلاح
عون لاعتماد لبنان مركزاً للحوار... ومهلة الحريري لتشكيل الحكومة تقارب نهايتها
باسيل: ليتفق رئيسا الجمهورية والحكومة على معايير وتشكيلة... ومَن يقبل يشارك

 

 

المستقبل: موفد الإليزيه يأسف «لخسارة الوقت».. ويؤكد وضع آليات تنسيقية لمتابعة مشاريع «سيدر»
فرنسا تترقب ولادة الحكومة: المجتمع الدولي ينتظر

 

 

 

اللواء: باسيل يُصعِّد قبل لقاء بعبدا: لحكومة تسقط في المجلس النيابي!
عدوان يتّهم رئيس التيار بالإعتداء على صلاحيات الحريري.. ودوكين يربط تنفيذ سيدر ببقائه على رأس الوزارة

 

 



النهار: نهار أبيض في وجه الظلمة

 

 

 

 

الجمهورية: الحريري ينتظر عون للجوجلة والتأليف

 

 


الديار: أكبر إتهام من الرئيس ترامب للسعوديّة.. خاشقجي دخل القنصليّة وحتما لم يخرج
المخابرات الأميركية أبلغتني السر ونحن قريبون من معرفة مصيره

 

 

 


the daily star:   No positive signs in Cabinet formation: Bassil

 

 

 

l'orient le jour: Bassil : Je ne bloque pas la formation du gouvernement

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