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أسرار الصحف ليوم الجمعة 12 تشرين الأول 2018

12
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 المستقبل: يقال

إن أوساطاً ديبلوماسية لاحظت أن دولة عربية تعاني أزمة لم تُحدد بعد موعداً للسفير اللبناني لديها لتقديم أوراق اعتماده.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

قالت الصحف البريطانية إنّ قضية جمال الخاشقجي ليست قضية حريات فقط ولا قضية توفير الحماية للمعارضين، بل قضية معرفة ما إذا كان إخفاء الخاشقجي أو تصفيته على صلة بإخفاء المعلومات التي يمتلكها عن علاقة المخابرات السعودية وتنظيم القاعدة، حيث لعب الخاشقجي دور الوسيط بين الطرفين لسنوات، ويعرف الكثير من أسرار هذه العلاقة، بعدما شغل خلال وجوده في أفغانستان دور الرابط بين المخابرات السعودية وأسامة بن لادن.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يطمئن حزب مسيحي إلى تطوّر علاقته مع مرجع من غير طائفته، على خلفية التعاون النيابي والحكومي..


غمز
كشفت التعيينات الأخيرة في حركة سياسية عن استقطاب أدى إلى تبديلات في اللحظة الأخيرة..


لغز
سيطلب لبنان من الموفد الفرنسي تمديد المهلة المعطاة، من أجل قروض سيدر!

 

 

 


النهار: اسرار الآلهة


تسوية لبنانية

تمّت تسوية الخلاف في نقابة الفنانين المحترفين على الطريقة اللبنانيّة بحيث سحبت الاتهامات بالاختلاس من دون تحقيق فعلي ومن دون الوصول إلى الحقيقة....

 

مثل رسوم الخلوي

شبّه مواطنون رسوم التأمين على اشتراكات المولّدات بالتأمين على خطوط الخليوي التي دفعها اللبنانيّون بقيمة 500 دولار عن كل خط ولم يتمّ استرجاعها لاحقاً....

 

 

 

الجمهورية: أسرار


تقرير

أرسل سفير دولة إلى بلاده تقريراً عن الوضع الإقتصادي اللبناني ليقرأه خلال اجتماع مُنتظر حول لبنان.

إجتماع

عُقِد إجتماع بين وزير في تيار كبير ونائب في أحد الأحزاب الذي نبّه الوزير من مغبة النزول إلى الشارع في حال استمر الوضع على ما هو عليه في قطاع هو الوصي عليه فما كان من الوزير إلّا أن زاد ساعات التغذية.

وعد

وَعَد أحد الوزراء حزباً بارزاً بإيجاد حل لمشكلة سنوية قبل حلول الشتاء والأمطار، وعند نزول «أول نقطة» كان الوزير قد نفّذ وعده.

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