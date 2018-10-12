موفد الإليزيه: فرنسا تنتظر "حكومة"

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بين «عين التينة» حيث كان التشديد «أولاً وأخيراً على وجوب تشكيل الحكومة» خلال لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«بيت الوسط» حيث كان التأكيد على أنّ فرنسا تنتظر «حكومة تنفذ كل القرارات السياسية والتقنية» اللازمة لتطبيق مقررات مؤتمر سيدر،

وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر مواكبة لمحادثات الموفد الفرنسي في بيروت لـ«المستقبل» أنه تمنى خلال هذه المحادثات وضع آليات تنسيقية تعمل على تعويض الوقت الضائع في تطبيق مقررات «سيدر» منذ انعقاده وحتى اليوم، في حين وضعه الجانب اللبناني في أجواء التقدّم الذي أحرز على المستوى التشريعي من ناحية إقرار القوانين الإصلاحية وتحصين بعض المشاريع المنبثقة عن مؤتمر «سيدر» بالتزامن مع وضع دراسة «خطة ماكينزي» التي تُعتبر من ركائز هذا المؤتمر، كاشفةً أنّ آلية المتابعة التي اتفق عليها للمرحلة المقبلة تقوم على تشكيل لجان تقنية تجتمع كل 6 أو 8 أسابيع، ولجنة مشتركة أخرى بين لبنان والمانحين تجتمع كل 4 أشهر للتباحث بالملف على المستوى الاستراتيجي.