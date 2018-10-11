باسيل: الرئيس عون جبل "قدي وقدك وقد البلد كلو"

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قال الوزير جبران باسيل ردا على سؤال المقدم مارسيل غانم عن تقصير مدة الرئاسة للعماد ميشال عون : "الرئيس عون جبل "قدي وقدك وقد البلد كلو" فلماذا التسلية والتلهي بأمور لا معنى لها؟"

أما عن لقاء جعجع-فرنجية: امر يجب ان يحصل وافرح بحدوثه لأني افكر عندها ان سليمان فرنجية اذا كان قادرا على مسامحة من قتل عائلته سيكون قادرا ان يسامح من يعتبر انه اخذ الرئاسة من دربه

وقال ان القوات اللبنانية يستغلون موضوع الكهرباء شعبيا وصوروا كأن خطتنا للكهرباء هي البواخر التي انا ضدها لكنها حل موقت حتى انجاز بناء المعامل،

وأضاف ان البعض لا يستطيعون ان يتخيلوا ان هناك امرا ما يمكن ان يحصل في هذا البلد بلا صفقة، و نرى محاربة غير طبيعية لتفشيل العهد وهذا ما يتطلب الدخول الى حكومة نعرف انها ستعمل وتكون منتجة، وهناك قدرة اعلامية اكبر منا في البلد تشوه الحقائق