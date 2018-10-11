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*مقدمة نشرة اخبار "او تي في"



جميل أن نمضي تسعة أعوام نوابا، ولا يسمع لنا صوت، إلا لدى مرافقتنا أفسد السياسيين إلى المقرات الرسمية. لكن الأجمل، أن نتذكر فجأة المبادئ الوطنية والقيم النضالية، فنقرر رفع الصوت ضد كل ما مارسناه ، نحن بالذات ، طيلة ولايتين نيابيتين.

جميل أيضا، أن نئن طوال عقود، جراء استبداد أصحاب المولدات: تارة يرفعون السعر، وطورا يخفضون، بسبب أو من دون، وبلا حسيب ولا رقيب، فيما جيوب المواطنين تستباح "على عينك يا دولة". لكن الأجمل، حين يبادر أحد الوزراء إلى ضبط الفلتان، أن نقابله بتفليت الألسنة، والأقلام، وبمطالبة الوزارة المعنية أن تلعن الظلمة، لا أن تضيء شمعة، في انتظار حل أزمة الكهرباء الذي يعرقله من تعرفون.

جميل أيضا وأيضا، أن نقْرف من التأخير في تشكيل الحكومة، ومن العقد التي طال البحث فيها. أما الأجمل، حين تلوح الحلحلة في الأفق، ويكشف المعرقل على حقيقته ويغدو وحيدا في الساحة، أن نمتنع عن الاشارة اليه بالإصبع، وأن نواصل الإعراب عن التململ من عدم التشكيل.

لا أيها اللبنانيات واللبنانيون. ليس هكذا يوضع انقاذ الوطن على السكة الصحيحة، كما نتمنى وتشتهون.

فالنائبة السابقة الفاشلة، يجب أن يقال لها بكل وضوح: أنت فاشلة. سرقت تمثيل اللبنانيين تسع سنوات، وكان غيابك عن السمع هو المدوي. ولا يحق لك اليوم أبدا، لا أن تنظري، ولا أن تعظي، لا بالسياسة، ولا حتى بأزمة الصحافة الورقية. فماذا فعلت يوم كنت نائبة

وصاحب المولد الذي يسرق الدولة والمواطنين منذ عقود، يجب ان يقال له بكل صراحة: انت وقح. والصحافي والسياسي اللذان يدافعان عن جشعه، ويبرران له استغلاله للناس، وتحديه للدولة، يجب أن يحال على ما قاله وزير الاقتصاد اليوم لل "او تي في" : "مكفايين بتنفيذ القرار حتى النهاية وانا قد كلمتي، ورح نذكر بعضنا انو المواطن هوي اللي رح يكون المستفيد الاول قريبا".

والجهة التي تعرقل ولادة الحكومة، على وقع توتير مفتعل متنقل بين المناطق والجامعات، يجب أن يشهر بها، وأن تفضح مطالبها غير المحقة، وأن تعير بتعريضها الاستقرار السياسي والوضعين الاقتصادي والمالي للخطر .

هذا في لبنان. أما في يريفان، فبشرى لبنانية سارة عشية لقاء الرئيسين ميشال عون وايمانويل ماكرون: بيروت مقر للمكتب الإقليمي للفرنكوفونية في الشرق الاوسط. فلبنان بمجتمعه التعددي هو "عالم مصغر". وبعد سنوات من المحن، نجحنا في تجاوز إغراءات التقوقع على الذات وصار العيش المشترك إرادتنا جميعا، كما قال رئيس الجمهورية في القمة الفرنكوفونية اليوم.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



ثلاثية جمال الخاشقجي تتحرك في اتجاه المخارج. فالسعودية تتعاطى مع المسألة على أنها إختفاء لمواطنها.

تركيا تتصرف على أساس تكثيف التحقيقات لجلاء قضية اختفاء الصحافي السعودي.

الولايات المتحدة الاميركية تخضع في إدارتها للكونغرس ومطالبته بالمشاركة في التحقيقات الجارية.

وفي العاجل يقول الرئيس دونالد ترامب لقناة تلفزيونية أميركية ستنتهي قضية الخاشقجي بأسرع مما تظنون.وعلى الخط الاميركي-التركي إتفاق على تسليم القسيس المسجون في أنقره الى واشنطن.

وعلى الخط الاميركي-السعودي مطالبات كثيفة من ترامب للعاهل السعودي بدفع أموال مقابل الحماية.

لبنانيا إنتخاب الرئيس ميشال عون نائبا لرئيس القمة الفرنكوفونية. وفي يريفان لقاءات للرئيس اللبناني مع عدد من رؤساء الوفود الى القمة.

محليا صحيفة النهار بيضاء بلا مواد إخبارية إحتجاجا على تردي الوضع في البلد وتعبيرا أيضا عن ضائقة مالية. وفي القضاء تكليف المدعي العام التمييزي لشعبة المعلومات بإجراء تحقيق بشأن تسريب أسماء أعضاء الوفد الرئاسي الى فرنسا.

في أي حال لبنان حضر بقوة في قمة يريفان.





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* مقدمة نشرة اخبار "ان بي ان"



المشهد السياسي المحلي المنهك ظل يأن تحت عبء عداد الانتظار الحكومي، وبورصة المواقف المنبعثة من رحمه تراوحت بين التفاؤل والانتظار والتشاؤم، لكن عبارة الرئيس بري ما تقول فول ليصير بالمكيول مازالت افضل ما يعبر عن هذا الواقع، على ان الملف الحكومي ومؤتمر"سيدر" حضرا اليوم في لقاء الرئيس بري والمسؤول الفرنسي عن هذا المؤتمر بيار ديكان. الموفد الفرنسي ثمن عاليا ما قام به المجلس النيابي في جلسته التشريعية الاخيرة حتى لا تضيع ستة اشهر اخرى كمثل ستة الاشهر الاولى التي ضاعت. وجرى التشديد خلال اللقاء اولا واخرا على وجوب الاسراع بتشكيل الحكومة، ولان العمل التشريعي لا يضيع الوقت عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة لمناقشة بنود من ضمنها القنب الهندي واللامركزية الادارية والانشطة البترولية. اما على خط الانشطة الاعلامية فثمة صرخة مدوية في وجه الوضع الكارثي في البلاد اطلقتها صحيفة النهار تحت شعار نهار ابيض بوجه الظلمة. فهل سيصل دوي هذه الصرخة الى اذان من يعنيهم الامر؟ ابعد من لبنان كان رئيس الجمهورية ميشال عون ينتخب نائبا لرئيس القمة الفرنكوفونية التي افتتحت اليوم في ارمينيا، وسبقتها مصافحة وقبلات مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يجتمع معه غدا. اما في كلمته فقد دعا عون الى دعم ترشيح لبنان ليكون مقرا رسميا لاكاديمية الانسان للتلاقي والحوار. على المستوى الاقليمي ظلت قضية اختفاء او مقتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي عنوانا متقدما، وعلى نيتها قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه اذا تبين ضلوع السعودية في مقتل الرجل كما يبدو حتى الان فسيكون ذلك فظيعا، معلنا المشاركة في التحقيق بالقضية وهو ما نفاه لاحقا مسؤولون اتراك، وفيما قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اننا نحقق في القضية بجميع ابعادها ولا يمكننا ان نصمت على حادثة كهذه كتبت بعض الصحف السعودية ان تركيا لم تعد آمنة.





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*مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"



كأن صرخة جريدة النهار اليوم هي صرخة كل لبناني ينتظر تشكيل الحكومة وخروج لبنان من نفق التعطيل إلى ضوء تفعيل الاقتصاد وإعادة لبنان إلى خريطة الازدهار.

على هامش الصرخة كان المسؤول الفرنسي الذي يتابع مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكين يجول على الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري داعيا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم تضييع أشهر ثمينة إضافة إلى ما ضاع حتى الآن. وقال من بيت الوسط ان اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين تظهر رغبة الجميع بتطبيق مشاريع "سيدر" والاصلاحات وتأمين التمويل وكل شيء سيطبق عند تشكيل الحكومة.

الصرخة نفسها اطلقها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قائلا ان تشكيل الحكومة مهم وطارىء وايضا الوضع الاقتصادي والمالي في وضع حرج داعيا الى اتخاذ خطوات عملية وفعالة.

ومن يريفان افادت مراسلة تلفزيون المستقبل ان البيان الختامي للقمة الفرنكوفونية سيتضمن الترحيب بتأليف حكومة جديدة تعزز قيم العيش المشترك والتنوع السياسي والديني والثقافي وسيدعو البيان الختامي ايضا الدول التي تعهدت بدعم لبنان لا سيما مؤتمر سيدر الى الوفاء بالتزاماتها.

ومن الخوف الاقتصادي على لبنان، إلى الانهيار الاقتصادي في إيران، حيث أقر خامنئي بوجود أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الأميركية، وطلب من المسؤولين ابتكار حلول سريعة.

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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



افتتح البقاع موسم الفيضانات مستقبلا الإعصار مايكل "البعلبكي " وتسبب أول الغيث بسيول وانجرافات بحيث ضاربت المياه على بعض محترفي سرقة السيارات في بريتال وسحبت العربات بقوة الدفع المائي، وكحال كل أول شتاء فإن منطقة البقاع اندرجت في خانة إعلان حال الطوارىء بعدما غمرت المياه منازل ومحال تجارية، وصولا الى قسم الطوارىء في مستشفى رياق العام وأحوال طارئة ورقية اعلنت اليوم في وضح "النهار" في رسالة أرادتها الصحيفة صدمة إيجابية للقراء والرأي العام الذي شرع في تلوين الصفحات البيض كل على طريقته افتراضيا، واذا كانت النهار قد لجأت الى معركة بالسلاح الأبيض فإن سلاح التأليف يرفع في كل اتجاه لكن استخدامه لا يتعدى الطعن والتجريح تحت مسميات التوازن والعدالة الوزارية، ومع قرب نفاذ مهلة الأيام العشرة التي حشر فيها الرئيس المكلف نفسه لم يطرأ أي جديد، سوى دخول موفد فرنسي على الخط الساخن وذلك قبيل اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون غدا بالرئيس الفرنسي وبحضور وزير الخارجية جبران باسيل

والحراك الفرنسي يأخذ أبعادا مالية متصلة بحصاد مؤتمر "سيدر" واحد، ولأن الأمر كذلك فقد عين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نفسه أمينا على الخزينة وقال نعتبر أنفسنا في هذه المرحلة حراسا على المال العام ومصالح الناس، مثل العادة ما بينعسوا الحراس، وقال جعجع وصلنا الى وضع اقتصادي طارىء يستلزم خطوات عملية جدا وإذا لم تتشكل الحكومة، فهذه الخطوات لن تنتظر لذلك سنطرح آلية دستورية كي تسلك هذه الأمور طريقها الدستوري والى المسالك التركية السعودية الاميركية الاكثر اثارة والاقرب الى كشف الغموض المحيط بقضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي

فكل الطرق تقود على ما يبدو الى تثبيت ضلوع القنصلية السعودية في واقعة الاختفاء

وآخر المعلومات نقلا عن مصادر تركية أكدت أن لدى انقرة أدلة دامغة على مقتل خاشقجي، فيما ذهبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الى مخاطبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة ودعوته الى الكشف فورا عن كل الأدلة حول الصحافي السعودي، مشيرة إلى أن "هناك أدلة هائلة تربط السعودية باختفاء خاشقجي قسرا"

ومع ارتفاع علامات الادانة للمملكة بدأت اميركا واروبا وبريطانيا رفع سقوفها، وشارفت مرحلة تهديد السعودية التي اكتفت بما أدلت به من نفي، لم يكن مقنعا للرئيس دونالد ترامب وفي الطريق الى المحاسبة تحرك واحد وثلاثون نائبا أوروبيا للمطالبة بالتحقيق الفوري، فيما اعلن اثنان وعشرون عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي تفعيل تحقيق لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان في ما يتصل باختفاء خاشقجي.

وفي موازاة صمت القنصلية فإن الصحف العالمية لم تترك تفصيلا الا وقاربته توصلا الى الحقيقة وقطعا للطريق امام اي تسويات سياسية قد تطرأ على ملف أصبح ملكا للرأي العام .

فمن "الواشنطن بوست" الى "نيويورك تايمز" ف "التايمز" و"الغارديان" وال" بي بي سي" وال "سي ان ان" وسائر كبريات وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية تقود حملة غير مسبوقة في عرض المعلومات ، وبعض الصحف اتخذ قرارا بمقاطعة مؤتمرات مهمة في الرياض تضامنا مع حقوق الإنسان .





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* مقدمة نشرة اخبار "ال بي سي"



بالمختصر، التشكيل متعثر، والمعنيون به على سفر رئيس الجمهورية في يريفان ويعود غدا ، فيما رئيس مجلس النواب إلى سويسرا غدا، أما الرئيس المكلف فيكاد يتعب من تدوير الزوايا التي أصبحت من فرط تدويرها "دائرة مفرغة".

اما سبب التعثر، فحينا بين التيار والقوات ، وحينا بين المختارة وخلدة ، وفي كل مرة تظهر فيها ملامح تقدم ، يظهر الأمر وكأنه سراب هكذا تكون مهلة الأيام العشرة التي أعطاها الرئيس المكلف لنفسه لتشكيل الحكومة ، قد شارفت الإنتهاء من دون أن تتحقق أمنية التأليف. في غضون ذلك، عداد الاستحقاقات يسجل المزيد من التحديات, التي يأتي في مقدمها مقررات مؤتمر "سيدر".

وفي هذا الإطار، فإن الموفد الفرنسي الذي يزور لبنان، ووفق ما علمت ال"LBCI"، لم يطلق أي تحذير أو تلويح بالتهديد، بل اتخذ كلامه طابع الحث على الإسراع في إنجاز الإصلاحات شرطا لتنفيذ مقررات "سيدر"، وهذه الإصلاحات لا تتحقق إلا من خلال حكومة جديدة . هكذا تدور التطورات دورة كاملة لتعود إلى الهدف الأساسي وهو تشكيل الحكومة ، ولا شيئ يتقدم على هذا التحدي.

خارج هذا السياق، سجل القضاء اليوم خطوة كبيرة بمناصرة حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات ، من خلال قرار قضاء العجلة رد دعوى عضو المجلس الأعلى للجمارك في حق " هوا الحرية" في ال"LBCI".





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* مقدمة نشرة اخبار "المنار"



عداد المهل المضروبة لولادة الحكومة في تناقص شديد ولا عناء في البحث عن مصدر التعقيد. قوى تعطيلية موضوعة تحت الضوء منذ بداية التشكيل لا جديد لديها سوى رفع اللهجة بالعرقلة في ظل تسهيلات مستمرة من جانب القوى المقابلة لاكساب التأليف سرعة في التوليف.

بغض النظر عن المهل فان النجاح في التشكيل مدخل ضروري لتفعيل المهام التي تتصل في شؤون البلاد والعباد قالت كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الاسبوعي، وعمل اللجان النيابية مصدر ارتياح لكن يبقى الامل منعقدا على تكامل دور مجلس النواب مع الحكومة قريبا. في الاقليم القريب قضية الصحافي السعودي جمال الخاشقجي تتوسع انتشارا في الساحات على اختلافها وبانتظار ان يبصر التحقيق التركي النور بعد تحقق الدخول الى القنصلية السعودية في اسطنبول خرج الصوت من واشنطن ضد الجريمة السعودية وفي ذلك تفسيران اما غسل لليد من امير حليف يدعي الاصلاح ويطيح بالاصلاحيين تحت قبة نظامه كما قال بعض اعضاء الكونغرس او ممارسة لمزيد من الابتزاز ضد السعودية ومشاركتها في كل ما تملك بحسب المعلن مرارا وتكرارا من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي جزم في احدى تصريحاته ان الخاشقجي دخل الى القنصلية السعودية ولم يخرج منها وان بلاده ستصدر قريبا تقريرا عن الحادثة. في المتفق بين القراءات ان العهد السعودي لن يخرج بسهولة من تداعيات ما اقترف، وهذا ليس جديد ما يقترف مع استمرار عدوانه الظالم على شعب اليمن، ومنع الغذاء عن ملايين من ابنائه وتهديد حياة اطفاله ومرضاه هي مسألة سلوكية واخلاقية تضع العالم امام مسؤولياته، لتعاميه عن جرائم ابادة كبرى ترتكبها انظمة تنتهك حقوق البشر ولا تحتكم للقوانين تحقيقا للاستثمار بدم الابرياء ومجددا بحسب كتلة الوفاء للمقاومة.



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* مقدمة نشرة اخبار "ام تي في"



ابحث عن حل للواقع الحكومي المأزوم ولو في ارمينيا، هذا المنطق يواكب زيارة الرئيس عون يريفان للمشاركة في القمة الفرنكوفونية، فالمحللون بعولون على دور فرنسي ضاغط يخرج القيادات اللبنانية من صراعاتها الجانبية ويضعها في حقيقة الخطر المحدق بلبنان، والذي يحتم قيام حكومة ترعى شؤونه اليوم قبل الغد، لكن هل يفيد العلاج الكيميائي في علاج الصراع الداخلي المسرطن المتحكم بلعبة التأليف؟ هنا، تغلب مسحة من التشاؤم اذ يعتبر المتابعون ان الخلاف على نوعية المقاعد لا يزال حادا وكبيرا بين المكونات اللبنانية والتي يكتسب صراعها على ما بقي من الحقائب الدسمة ونصف الدسمة بعدا كراماتيا. فمنطق الاحزاب التي حققت نجاحات في الانتخابات يقول انها قاتلت اربعة اشهر بلياليها للحصول على عدد الحقائب الذي تستحقه وهي لن تضيع جهدها بالقبول بحقائب هامشية وغير وازنة. في اي حال، العاشرة الا ثلثا وضمن برنامج "صار الوقت" الوزير جبران باسيل سيعطي وجهة نظر "التيار الوطني الحر" في الملف الحكومي، فإما يتشدد مكررا الموقف الذي اطلقه يوم الجمعة الفائت لمعاييره التي رفضها الرئيس الحريري، او يتخذ مواقف اكثر ليونة تعزز المنحى الايجابي الذي سوق في اليومين الاخيرين عن قرب ولادة الحكومة. اهم من هذا فإن الوزير باسيل الذي سيسافر الى ارمينيا، يشارك في لقاء عون - ماكرون صباح الجمعة يفترض ان يحمل في جعبته تسهيلا عملانيا او وعدا بتسهيل التأليف والا لما سافر وهو يعرف حقيقة ما سيطالبه به ماكرون من دون استبعاد احتمال ان يستمع ولا يمتثل. في السياق التقى المنسق الفرنسي لمؤتمر "سيدر" بيار دوكان الرئيسين بري والحريري ملاقيا من لبنان جهد رئيسه في ارمينيا.





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