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درغام: تعاطي الأمن الداخلي إستفزازي وأضع ما يجري بعهدة وزير الداخلية

11
OCTOBER
2018
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إستنكر النائب أسعد درغام في بيان له طريقة تعاطي بعض الأجهزة الأمنية مع أبناء عكار لجهة الكيل بمكيالين، حيث يتم حصر رخص البناء بطائفة معينة، وخط سياسي معين.

 
وتساءل هل المطلوب أن يتم تهجيرنا من قرانا وبلداتنا؟ وكيف يمكن للقوى الأمنية أن تمنع ترميم سقف دير عربايا في بينو في مساحة لا تتجاوز الـ70 متر مربع، في حين يتم يوميا إغداق الرخص بمساحة 300 متر مربع في بلدات أخرى؟
وأضاف درغام: ان ما يجري إستفزازي وخطير للغاية وهو يتكرر يإستمرار في البلدات المسيحية، الأمس، في شدرا، واليوم في بينو. فليخبروننا ماذا يريدون؟
 
ووضع درغام ما يجري في عكار بعهدة وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يعود له مراقبة الأجهزة الأمنية ومحاسبتهم، حيث يعمد أصحاب المخافر وغيرهم الى إبتزاز المواطنين، ووصلت الأمور لحد منع كاهن الدير من ترميم سقف دور العبادة.
 
وختم: طفح الكيل ولن نسمح باستمرار الأمور على حالها.
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