وزارة الاقتصاد مستمرة بتطبيق قرارها تركيب العدادات وحملة التهجمات والانتقادات مستمرة ايضا

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منذ بدء تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد تركيب العدادات والهجومات تطال الوزير رائد خوري الى ان بلغ جديدها ان الوزير رضخ اخيرا لمطالب اصحاب الموالدات والوزراة بحسب البعض، تتخبط بقراراتها ولاسيما بعد التعميم الذي اصدرته امس موضحا التعميم الاول بمسألة التأمين



بلغة الارقام، يؤكد خوري المتواجد خارج الاراضي اللبنانية والمتابع من حيث هو اخر تطورات تركيب العدادات، ان المواطن سيكون المستفيد الاول ، مشيرا الى ان 500 مليون دولار كانت تسجل ربحا اضافيا لاصحاب المولدات ستحسم اليوم



رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر والذي يفترض به ان يكون الى جانب المواطن لا اصحاب المولدات، كان انتقد قرار وزارتي الاقتصاد والطاقة واصفا اياه بالغير مدروس وغير مبرر، فكيف يعلق الوزير المعني



واثقا من كلامه بدا وزير الاقتصاد الذي ختم بالقول :مكفايين بتنفيذ القرار حتى النهاية وانا قد كلمتي" ورح نذكر بعض بانو المواطن هوي اللي رح يكون المستفيد الاول قريبا.