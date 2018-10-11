ختام الموسم الصيفي مع الاسطورة زياد الرحباني ضمن مهرجانات ضبيّة الدولية للعام 2018 - بعدسة الزميل جورج فغالي

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الضبية في 11تشرين الأول 2018

ختام الموسم الصيفي مع الاسطورة زياد الرحباني ضمن مهرجانات ضبيّة الدولية للعام 2018



استثنائية كانت ليلة الضبية في العاشر من تشرين، فقد غصت مساحة ال dbayeh village بالجماهير التي تهافتت لمتابعة حفل زياد الرحباني.

فبعدما اختارت لجنة مهرجانات الضبية الدولية ان تختتم موسم صيف ٢٠١٨ بطريقة مميزة مع زياد الرحباني وفرقته، شهدت المناسبة اقبالاً غير مسبوق اذ نفذت البطاقات من مراكز البيع قبل أيام من موعد الحفل في ١٠/١٠ الساعة ١٠.

وعلى هذا الموعد كان زياد الرحباني جاهزاً مع فرقته كالعادة ليبهر الجمهور على مدى أكثر من ساعتين ونصف بمقطوعات موسيقية ومجموعة من الاغاني توزعت بين أنماط عدة، قبل أن يكون الختام مع باقة من أغاني زياد القديمة التي تفاعل معها الجمهور بشكل استثنائي.

وفي ظل تنظيم دقيق، تمكن الحضور الذي تميز بوجوه سياسية واجتماعية وفنية وثقافية واعلامية، من تمضية ليلة مميزة تضاف الى ارشيف ليالي مهرجانات الضبية الدولية.

ووعدت رئيسة المهرجان كورين الاشقر بمحطات جديدة ضمن فعاليات المهرجان قبل نهاية هذا العام وبمفاجآت ضخمة بدأ التحضير لها للعام المقبل.