أبو زيد: انتخاب الرئيس عون نائباً لرئيس القمة الفرنكوفونية يؤكد على دور لبنان ورئيسه في تعميق الحوار بين الحضارات

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غرّد النائب السابق أمل ابو زيد قائلاً " انتخاب الرئيس عون نائباً لرئيس القمة الفرنكوفونية يؤكد على دور لبنان ورئيسه في تعميق الحوار بين الحضارات وفي إرساء ثقافة السلام التي يشدّد عليها في أكثر من مكان.



إن هذا اللقب الجديد يعطي دفعهاً لفخامة الرئيس لاكمال مبادرته التي طرحها في الامم المتحدة حول إنشاء " أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار " ، وليس هناك من بلد آخر كلبنان مهيأ بما يختزن من حضارات وأديان على حمل هذه الرسالة ونشر هذه القيم.



وإن إعتماد المنظمة الفرنكوفونية بيروت مقراً لمكتبها الاقليمي في الشرق الاوسط هو دليل على التقدير للدور الذي يلعبه لبنان في الحفاظ على اللغة الفرنسية وفي نقلها الى الاجيال المقبلة”.