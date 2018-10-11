درغام: التيار الوطني الحر سيعيد تسمية الحريري في حال اعتذر وهذا مبني على الميثاقية وقناعتنا

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اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب اسعد درغام في بيان له الى ان التفاهم مع الرئيس المكلف سعد الحريري قائم، معتبرا ان البعض يحاول بث الشائعات، واكد انه في حال اعتذر الحريري فان التيار الوطني الحر سيعيد تسميته، وهذا مبني على امرين اساسيين: الميثاقية وقناعتنا.

واضاف: ان الامور متجهة الى الحلحلة والايجابية، اكثر مما يحاول البعض تصوير الامر وكأنه شروط وشروط مضادة.

واذ اكد الايجابية التي يسير نحوها التأليف، اوضح درغام ان التيار لا يتعدى على صلاحيات الرئيس المكلف، بل هو يعرض حكومته، ويتجه بها الى مجلس النواب حيث تنال الثقة، او تسقط. واضاف: في حال لم تنل الحكومة الثقة فاننا سنعيد تكليف الحريري.

وتابع: اننا نطالب الحريري استعمال صلاحياته الدستورية والاسراع في تأليف الحكومة وتقديمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وشدد درغام على التعاون بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، قائلا: من صلاحيات رئيس الجمهورية التعاون مع الرئيس المكلف في تأليف حكومة تنطلق من معيار واحد وتحترم نتائج الانتخابات، مشيرا الى ان التيار يتسلح بما قاله الحريري في مقابلته الاخيرة، بانه يحق لرئيس الجمهورية اربعة او خمسة وزراء، وبالتالي اضافة الى حصة رئيس الحكومة يبقى العدد 24 وزيرا، وعندها يقسم عدد النواب الـ 128 على 24 ليكون المعيار وزير لكل خمسة نواب تقريبا، وبالتالي نطالب الحريري بتطبيق ما قاله.