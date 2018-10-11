مؤسسة رينه معوض تطلق أول تطبيق إلكتروني مخصص لمربّي المواشي في لبنان

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احتفلت مؤسسة رينه معوض بإطلاق "مزرعتي"، أول تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية مخصص لمربّي المواشي. هذا التطبيق هو الأول من نوعه في لبنان. تندرج هذه المبادرة في إطار مشروع "تعزيز الظروف الاقتصادية للمزارعين والتعاونيات في عكار، زغرتا والضنية" المموّل من Manos Unidas والمنفّذ من قبل مؤسسة رينه معوّض.

أقيم الحفل في حرم المؤسسة في مجدليا-زغرتا بحضور منسّقتي مشاريع Manos Unidas في الشرق الأوسط، مرسيدس كارجافال وأفريكا مارسيا، رئيس مصلحة الزراعة في الشمال الدكتور محمد زيادة، رؤساء التعاونيات في الشمال وعكار، رؤساء المصالح الزراعية في الشمال، قسم الزراعة في جامهة البلمند ممثلا بالدكتورة أنجي صليبا، الصليب الأحمر ممثلا بالسيدة ايستير لوبيز، ممثلي شركة أنظمتي، مدير عام مؤسسة رينه معوض نبيل معوض ممثلا بالمهندس كارلوس نكد.

استهلّ الحفل بموجز عن أبرز مشاريع مؤسسة رينه معوض قدّمته المسؤولة عن العلاقات العامة والتواصل في المؤسسة، ليندا خليفة عازار، تلاه عرض تقنيّ قدّمه مدير المشروع المهندس كارلوس نكد شرح من خلاله كيفيّة استخدام التطبيق. في هذا السياق، شدّد نكد على أهمية هذه المبادرة قائلا : "يأتي هذا المشروع ضمن مجموعة حلول للتحديات التي يواجهها مزارعو الثروة الحيوانية في شمال لبنان على وجه الخصوص حيث يعتبر إنتاج الثروة الحيوانية إحدى الأنشطة الرئيسية في المنطقة إذ يعتمد 60٪ من المزارعين على إنتاج الألبان كوسيلة أساسية للعيش (أكثر من 20000 بقرة)." وأضاف: "مع نهاية المشروع، اكتسب مئتا مربٍّ وما لا يقلّ عن عشرين مربّية مهارات تساعدهم على تعزيز القدرة على الربح المادي والحد من الفقر. لا بدّ من تسليط الضوء على أهمية التطبيق الإلكتروني الخاص بالتغذية، حيث يقدم للمربّيين المعرفة الأساسية لهم، مما يمكّنهم من اتخاذ القرارات المناسبة وبالتالي يساعدهم على تحسين سبل عيشهم".

إضافة إلى ذلك، تم توزيع كتيّبات هي بمثابة "دليل المزرعة" تهدف إلى مساعدة المربّين على حسن الإدارة. ثمّ تم تزويد تعاونيتين بجهازين لمراقبة الحمل من أجل مساعدة المربّين على اكتشاف حالات الحمل لدى الأبقار في الوقت المناسب.