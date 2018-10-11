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اتفاقية تعاون بين مؤسسة مخزومي ومؤسسة المهندس الصغير

11
OCTOBER
2018
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وقعت مؤسسة مخزومي إتفاقية تعاون مع مؤسسة "المهندس الصغير" التي أسستها وترأسها السيدة رنا شميطلي، "انطلاقا من سعي مؤسسة مخزومي الدائم لتطبيق أهداف التنمية المستدامة وإرساء قواعدها في المجتمع، وإيمانا بأهمية الشراكة المجتمعية بينها وبين الشركات اللبنانية"، بحسب بيان للمؤسسة.

وأقيم التوقيع في المقر الرئيسي لمؤسسة مخزومي حيث وقعت رئيسة المؤسسة السيدة مي مخزومي الإتفاقية في حضور الرئيس الفخري للمؤسسة النائب فؤاد مخزومي، وشخصيات سياسية واجتماعية وتربوية واختصاصيين في علوم التكنولوجيا والهندسة. وتم عرض الأعمال الروبوتية التي نفذها الطلاب تشجيعا للنمو الإبداعي من أجل استكشاف الاحتمالات المختلفة في مجال الهندسة.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني وبعرض تصويري عن أعمال مؤسسة مخزومي ونشاطات "المهندس الصغير" منذ تأسيسهما. 

الصفح 
تلت ذلك كلمة المدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح الذي قدم التعاون على أنه خطوة جديدة مرتكزة على مشاريع متعلقة بمجال الروبوتات والطاقة المتجددة وعلوم الأرض وغيرها. وأضاف أن "مؤسسة مخزومي معروف عنها منذ سنين أنها تشجع المشاريع التي تساعد الشباب على التقدم والخوض في مجال العلوم والتكنولوجيا".

شميطلي 
ثم كانت كلمة شميطللي التي تحدثت عن مشروعها وبداياته وأهدافه وركزت على أهمية "تحضير الطلاب لمستقبل عملي أفضل وأهمية إدخال البرمجة في المناهج الدراسية مادة أساسية مثلها مثل اللغات الفرنسية والإنكليزية".

مي مخزومي 
أما السيدة مي مخزومي فتطرقت الى أعمال المؤسسة وتطور النشاطات المدرسية، وركزت على أهمية خوض الطلاب في مجال العمل منذ الصغر "لأن ذلك يساعدهم على تجديد أفكارهم واعتمادهم على أنفسهم من خلال القيام بمشاريع خاصة بهم".

النائب مخزومي
واختتم الحفل بكلمة النائب مخزومي الذي شجع التوجه نحو التكنولوجيا والعلوم ونوه بمشروع "إبداع" المماثل الذي يتم تنفيذه في الجامعة اللبنانية الأميركية والذي يركز على الطب والهندسة بشكل كبير وأهمية التمويل في مجال الهندسة الطبية. كما ركز على أهمية "تحفيز الأطفال منذ صغرهم على العمل على مشاريع علمية تنمي قدراتهم الذهنية". وأضاف أن "هذا التعاون الجديد بين مؤسسة مخزومي و"المهندس الصغير" هو ترجمة لخطوة مهمة جدا نحو تطوير جيل الشباب في لبنان".

يذكر أن "المهندس الصغير" هو مشروع تم إطلاقه في بيروت بهدف تنمية قدرات الأولاد وحمايتهم من الإدمان على التلفزيون والإنترنت والألعاب الإلكترونية وما شابه. 

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