القائد العام للحرس الثوري يعزي السيد نصر الله ..

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قدم القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، التعازي الى الامين العام لحزب الله، برحيل أم المقاومة؛ والدة الشهيد عماد مغنية.

وفي برقيته الى السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اللبناني، قدم اللواء محمد علي جعفري التعازي بوفاة أم المقاومة "آمنة سلامة" والدة الشهداء عماد وجهاد وفؤاد مغنية.



وجاء في برقية اللواء جعفري: لقد آلمنا خبر وفاة ام المقاومة المرحومة "آمنة سلامة" الوالدة المكرمة للشهداء العظام عماد وجهاد وفؤاد مغنية، وتأثرنا كثيرا لذلك.



واضاف اللواء جعفري في برقيته: سلام الله وتحياته على "ام المقاومة" التي قامت تحت ظل القرآن وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، بتربية رجال مؤمنين مجاهدين وأبطال كالشهيد الشامخ عماد مغنية.



وأشاد قائد الحرس الثوري ببطولات الشهيد عماد مغنية، الذي لم يكن يفكر الا بعزة الاسلام الثوري وشموخه واقتدار قوات المقاومة والقضاء على الكيان الصهيوني المحتل.. وهو الذي أقض مضجع الصهاينة، حتى انهم مازالوا يخشون اسمه، ولا شك ان هذه البطولات والتضحيات هي ثمرة تربية تلك الوالدة المؤمنة الفاضلة المضحية، التي استلهمت درس التضحية والإيثار من رسالة سيدة الطف زينب الكبرى سلام الله عليها.



وأكد اللواء جعفري مخاطبا جبهة المقاومة، أن اخوتكم في حرس الثورة الاسلامية، وضمن تكريمهم لمقام تلك الوالدة الفاضلة وكل الأمهات والآباء وعوائل الشهداء الكرام في خط المقاومة، يؤكدون أنهم باقون وسيبقون كذلك على العهد المقدس بدعم أبناء جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني اللقيط، متمنيا علو الدرجات للفقيدة الفاضلة، والعزة والمجد للاخوة في حزب الله والمقاومة.