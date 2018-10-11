أرسلان ينعي والدة الشهيد مغنية: كرّست حياتها لقضايا الوطن والأمّة

A + A -

نعى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان والدة الشهيد عماد مغنية، فقال: "السيدة الفاضله الحاجه أم عماد مغنيّة المنتقلة الىرحمته تعالى عن عمر حافل بالتضحية والعطاء هي خير قدوة للأم العاقلة الحكيمة المسؤولة والحنونه".

وأضاف: "انها أم الشهداء و جدة الشهيد و زوجة والد الشهداء وجد الشهيد كرست حياتها لقضايا الوطن و الأمة و أولها قضية الحرية والكرامة والاستقلال و رفع الظلم عن شعوبنا".

وختم بالقول: "انها مدرسة و نهج حياة، نتقدم من قائد المقاومه سماحة السيد حسن نصرالله و من أسرة الفقيدة الشريفه ومن محور المقاومة واحرار العالم بالتعزية بأم الشهداء، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".