وضع على زجاج سيارته ولوحتها الخلفية شعار "قوى الأمن".. وهذا ما حصل!

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نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة سيارة نوع BMW موضوع على زجاجها الخلفي ولوحتها الخلفية شعار قوى الأمن الداخلي.

نتيجة المتابعة الفورية تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من ضبط السيارة المذكورة وتوقيف صاحبها، المدعو: ح. ن. ( مواليد عام 1982، لبناني).

باستماعه، أفاد أنه يملك السيارة منذ حوالي الخمسة أشهر وقام بوضع الشعار منذ حوالي الشهر.

تم تنظيم محاضر ضبط بحقه بمخالفات: قيادة سيارة من دون تسجيل، وضع كتابات ورسوم على المركبة، وضع حاجب للرؤية وعدم وجود مسكات (اشبمان).

وقد تبين أنه يوجد بحقه قرار جزائي بجرم اقلاق راحة.

سلم الموقوف للقطعة المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وتم حجز السيارة بناءً على إشارة القضاء المختص.