برق ورعد وأمطار متفرّقة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس متقلّب على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم السبت حيث يتحول الى مستقر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات،كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة، من المتوقع ان تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم إجمالاً مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة أحياناً مترافقة ببرق ورعد خاصة في المناطق الشمالية، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

السبت: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات و تساقط امطار خفيفة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، يتحول تدرييجياً ابتداء من الظهر الى قليل الغيوم.