أقدم على توزيع دخان وأدوية مهرّبة من سوريا على مخيمات النازحين في مرجعيون

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بعدما توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، حول إقدام شخص مجهول الهوية على توزيع دخان وأدوية مهرّبة من سوريا على مخيمات النازحين في منطقة مرجعيون، ونتيجة الرصد والمتابعة الحثيثة تمكنت دورية من الشعبة بتاريخ 10/10/2018 من توقيف المشتبه به، وهو: أ. ك. (مواليد عام 1975، لبناني) في محلة سهل الخيام، وضبطت بحوزته كمية من الأدوية والدخان المهرّب.

وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وانه يقوم بذلك منذ أكثر من خمسة أشهر ويستلم الأدوية والدخان من سوريا بواسطة أحد المهرّبين عبر معابر غير شرعية وذلك لقاء مبالغ مالية.

والتحقيق يجري بإشراف القضاء المختص بحسب بيان قوى الامن.