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عناوين الصحف ليوم الخميس 11 تشرين الأول 2018

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الأخبار

الأمن العام يوقف 3 من ضباطه
مستشفى صيدا الحكومي «سايب» بلا رقيب ولا حسيب... ولا وزير!
الكويت بين «دبَّين داشرين»: مخاوف من حفلة جنون مقبلة
ابن سلمان وإخفاء خاشقجي: بحث عن «حكم مخفّف»


البناء

الرياض محاصرة بتصفية الخاشقجي... وفيديوات تركية تضع السعودية في قفص الاتهام
المنطقة منزوعة السلاح تكتمل في إدلب... ومحادثات تركية روسية حول الممتنعين
سجال جنبلاطي أرسلاني يُطيح التفاؤل بالحلحلة... والحريري متمسك بتحقيق تقدّم


اللواء
المراسيم».. وقلق متزايد من إضاعة الفرصة
جنبلاط يرفض تسمية الدرزي الثالث من عون وحده - وتضامن وطني مع «سيدة الجبل» في بيت الكتائب
السعودية تبدأ تدريبات «تبوك ٤» مع مصر ومناورات جوّية مع تونس للمرة الأولى
إرتياح روسي لسير تنفيذ الإتفاق.. .. ولافروف يدعو إسرائيل للتقيُّد بوضع الجولان
أنقرة تعلن المنطقة العازلة في إدلب خالية من السلاح الثقيل

الجمهورية

معركة الحقائب لا تُبشِّر بالتأليف
ماكرون سيكون صريحًا مع عون وباسيل
"الحكيم" في قبضة العدالة: أي عارض أصابه فجأة؟
إضراب يعطّل دراسة ٧٥ ألف تلميذ


الديار

نواب أميركيّون وبريطانيّون يعتبرون السعوديّة دولة مارقة بقضيّة الخاشقجي مثل روسيا بقضيّة سكريبال
تعيين مدعٍ عام تركي بعد امتلاك المعلومات والإدعاء على بن سلمان للجنايات الدوليّة
واشنطن: على ترامب التخلّي عن بن سلمان لان تصفية الخاشقجي هي جريمة جنايات
المخاطر الإقتصاديّة والأمنيّة وتلويح الحريري بالإعتذار فرضت تنازلات مُتبادلة

المستقبل
«اليونسكو» تتبنى «فلسطين المحتلة» وتدين جدار الفصل
أنقرة: لا سلاح ثقيلاً في المنطقة العازلة في إدلب
بلجيكا تتهم ديبلوماسياً إيرانياً بالتخطيط لهجوم إرهابي
«درج الزويتيني».. ألوان الحياة

L'Orient-Le Jour
Affaire Khashoggi : les médias saoudiens pointent le Qatar du doigt

The Daily Star
Hariri to present Aoun with modified govt formula

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