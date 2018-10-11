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أسرار الصحف ليوم الخميس 11 تشرين الاول 2018

11
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البناء
كواليس

تنظر الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالعراق كيف سيتعامل الرئيس التوافقي لتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي مع اختيار من سيسمّيهم لوزارت الدفاع والداخلية والخارجية ورئاسة هيئة الحشد الشعبي لترسم صيغ التعامل معه ومع حكومته، متوقعة أن يأتي بشخصيتين تتسمان بالوسطية لوازرتي الخارجية والداخلية، وبشخصية تستطيع التفاهم مع الأميركيين لوزارة الدفاع، وشخصية تستطيع التفاهم مع قوى المقاومة وإيران لرئاسة الحشد الشعبي.

الجمهورية
كشف سفير أوروبي إن أحد وزراء القوات أبلغه قبل أربعة أشهر أن الحكومة ستتشكل في شهر تشرين.
شكك قيادي في تيار بارز بأن ينجح ضغط دولة خارجية صديقة على مرجع بارز ورئيس تيار لتسهيل تأليف الحكومة ورأى أن آذانهما تصغي إلى دول أخرى.
وصل وفد عسكري أميركي إلى بيروت للإطلاع على وضع بعض المعدات التي زود بها لبنان سابقاً.


اللواء
لغز
قرَّر حزبان وسطي ويميني التنسيق على قاعدة: نكون معاً أو لا نكون في الحكومة.

غمز
لم يشأ اقتصادي كبير الخوض في مسألة تداول معلومات حول حقيقة الوضع الاقتصادي.

همس
عاد البعض يربط بين تأليف حكومة برئاسة شخصية غير حزبية في العراق، وشخصية رئيس الحكومة اللبنانية!


المستقبل
يقال
إن نجل وزير ماروني سابق يُحضّر مع عدد من المثقفين المسيحيين لتأسيس حزب جديد يضم نُخبًا من كل الطوائف من بينها شخصية مصرفية بارزة تولت في السابق موقعًا رسميًا.

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