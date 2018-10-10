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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



يبزغ بصيص أمل في موضوع الحكومة، وفق تعبير رئيس مجلس النواب. فيهب البعض مباشرة إلى التوتير: اشكال في الفرزل، تدافع بين طلاب، بيانات تصعيد، تغريدات شتم، وحديث عن العودة الى المربع الاول، وتلويح بتحويل لبنان غزة جديدة، بمعنى المعاناة والحصار، وكأن مقعدا بالطالع أو النازل، يستأهل أخذ اللبنانيين باستقرارهم السياسي ووضعيهم الاقتصادي والمالي اضافة الى ملفاتهم المحلة، رهينة.



هذا من جهة. ومن جهة ثانية، للمرة الأولى بعد الحرب، تبذل وزارة اقتصاد وتجارة، بالتعاون مع وزارات أخرى، جهدا لحماية المواطنين من جشع أصحاب المولدات. فتقوم في وجهها حملة سلبية، تتهجم على دورها، وعلى الوزير، تحت عنوان حول إلى قميص عثمان، وهو التأمين، فيما الحقيقة أن وزير الاقتصاد رفض منذ البداية مجرد لقاء اصحاب المولدات، قبل ان يعلنوا التزام تركيب العدادات. ولما عرضوا هواجسهم أمام الوزير، ولأن الهدف ليس قتل الناطور بل أكل العنب، طرح موضوع التأمين، أي الـ deposit الذي يمكن لصاحب المولد أن يستوفيه من بعض المشتركين ضمانا للحق لا أكثر ولا أقل، فما كان من بعض أصحاب المولدات إلا ان تعسفوا في استعمال الحق، ما دفع بالوزارة إلى اصدار تعميم توضيحي اليوم، يضع حدا نهائيا لما أثير.



هكذا، وفي الحالين، وعلى سبيل المثال والحصر، يبدو كأن في البلاد من يصر على السلبية. لكن في المقابل، الايجابيات كثيرة، ومن يحملها اكثر، من أسفل الهرم، إلى أعلاه، الذي وصل اليوم الى يريفان، التي من المتوقع ان تحمل قمتها الفرنكوفونية الى اللبنانيين، مفاجأة.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





لغز إختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي ما زال يستقطب المتابعات العربية والدولية. آخر التطورات في هذا المجال تحرك لأسرة الواشنطن بوست في مؤتمر صحافي طالب بكشف اللغز، في وقت أعلنت تركيا ان السلطات طلبت تفتيش منزل القنصل السعودي.



وللمرة الرابعة طلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دفع أموال مقابل الحماية.



لبنانيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وصل الى أرمينيا وسيلقي كلمة أمام المؤتمر الفرنكوفوني. وبعد عودة الرئيس عون من يريفان بعد غد الجمعة ينتظر ان يجتمع آخر الاسبوع مع الرئيس سعد الحريري لوضع اللمسات الاخيرة على التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة.



أمنيا ضبط الجيش اللبناني تحضير عملية لداعش في عكار ضده. وفي عين الحلوة قامت القوة الامنية بعملية نوعية أوقفت فيها أحد المزورين المهمين.



نبدأ من الخاشقجي وجديد قضية اختفائه في اسطنبول.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



محق الرئيس نبيه بري عندما قال عن نفحة التفاؤل بتأليف الحكومة: ما تقول فول تيصير بالمكيول.



فبعد المعلومات التي تحدثت عن ان الحكومة ستتشكل بمدة اقصاها آخر الشهر الحالي، علمت الـLBCI ان الامور عادت الى ما يشبه نقطة الصفر، وان المؤشرات تدل على ان مهلة الايام العشرة للتشكيل، والتي تحدث عنها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ستنتهي على الارجح من دون تحقيق ما يجوز تسميته، معجزة الحكومة.



عودة التشكيل الى المربع الاول، تقول المصادر المواكبة للتأليف انها ناتجة عن تشبث القوات اللبنانية بنيل حقيبتين خدماتيتين من بينهما وزارة العدل، وتاليا، فان المرونة التي ابداها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عبر تخليه عن منصب نائب رئيس الحكومة، تكون قد قوبلت بتصلب القوات، ما يفقد التوازن في التفاوض، ويسقط مبادرة الرئيس، التي تحتاج لانجاحها الى تنازل الطرفين.



رد فعل القوات هذا ادى اذا الى سحب عرض الرئيس عون والذي يقضي بالتنازل عن منصب نائب رئيس الحكومة، كما ادى الى عودة تشبث الوزير جبران باسيل بحصة الأحد عشر11 وزيرا توزع بين حصة الرئيس وتكتل لبنان القوي. اما العقدة الدرزية فتغلب عليها فرملة الاندفاع نحو التشكيل، والتي تظهرت في تغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط صباحا اذ قال: ان الدعوة الى التسوية مطلوبة من جميع الافرقاء ولكنها لا تعني التنازل عن الثوابت.



هذه المعطيات مخالفة لاجواء الرئيس المكلف سعد الحريري، التي نقل عنها الاستمرار في التفاؤل، لان الحكومة حسب هذه المصادر اصبحت جاهزة، وهي بحاجة الى ضبط التفاصيل، والى تضحيات من قبل الجميع.



القوات اللبنانية قالت للـLBCI انها تسلمت رسميا، امس تحديدا، عرضا جديدا، واذ اكدت استمرار التفاوض، شددت على ان الامور لا يجب ان تكون تحت عنوان: كوني فكانت، او على قاعدة "بتاخذ العرض او بتترك كل شي"، واعلنت ان الامور في مسارها الحالي ستؤدي الى حل قريب للحكومة.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



الطقس الحكومي متقلب وسماء التأليف حائرة بين شمس متفائلة خجولة وغيوم سوداء داكنة ويحجم قارئوا الاحوال السياسية المحيطة بمطابخ التأليف عن التسرع في حسم اي صورة ستخرج على اللبنانيين غدا.



حتى ان اعتى الخبراء في تحليل الاوضاع وفي مقدمهم مدير مرصد عين التينة الرئيس نبيه بري وعندما سئل اجاب "لا تقول فول حتى يصير بالمكيول" المعنيان المباشران في التركيبة الحكومية القوات والاشتراكي فرملا الاندفاعة التفاؤلية من دون ان يغلقا الابواب على تغيرات ايجابية قد تحصل.



القوات قالت لم نتلق حتى الساعة اي عرض لكن الامر ممكن الحدوث عندما تتكون لدى الرئيس الحريري اي عناصر في هذا الاتجاه، فيما قال النائب اكرم شهيب عندما يصبح الكل جاهز لتقديم تنازلات لولادة الحكومة يحكوا معنا.



الرئيس المكلف لم يوقف عقارب العد العكسي لتأليف الحكومة بعشرة ايام رغم المناوشات المعلنة والمستترة مع الوزير باسيل لاقناعه بالقبول بالصيغة الاخيرة التي يقول الحريري انه توافق عليها مع الرئيس ميشال عون.



ولا يتكل الرئيس المكلف في تدعيم رهانه على ولادة قريبة للحكومة على الجهد الداخلي بل يعول على القمة الثنائية الجانبية التي ستجمع الرئيسان عون وماكرون في يريفان على هامش القمة الفرنكوفونية حيث تشير المعلومات الى ان الرئيس الفرنسي سينقل الى نظيره اللبناني عظمة القلق الدولي على لبنان ان ظل مبحرا بلا حكومة، الامر الذي سيحرمه مكتسبات سيدر ومظلة واسعة من الحمايات الدبلوماسية والاقتصادية والامنية ويضعف مناعته في مواجهة المخاطر الاقليمية المتعاظمة.



حياتيا، سلكت سلفة تمويل الفيول طريقها السياسي والقانوني بين التيار وعين التينة.



سياسيا، صرخة للدفاع عن الحريات في وقفة شهدها البيت الكتائبي المركزي الذي احتضن لقاء سيدة الجبل ومجموعة من الشخصيات والمجموعات التي رفضت اعادة لبنان الى زمن القمع.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



اجماع القيادات السياسية على خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان رفع في اليومين الماضيين من منسوب التفاؤل بامكانية اعلان التشكيلة الحكومية بالتزامن مع حراك سياسي ومشاورات في اكثر من اتجاه يتولاها الرئيس المكلف سعد الحريري الذي اكد ان التشكيلة خلال الايام العشرة المقبلة.



وموجة التفاؤل العالية عكرها اليوم من دون ان يلغيها السجال بين الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب طلال ارسلان فيما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول امام نواب الاربعاء ما تقول فول ليصير بالمكيول داعيا في الوقت نفسه الاطراف كافة الى التواضع في التعامل مع عملية تشكيل الحكومة.



اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فغرد عبر التويتر مؤكدا ان الدعوة الى التسوية مطلوبة من جميع الفرقاء لكن حذار ان يفسرها البعض ايا كان انها تنازل عن الثوابت وعلى هذا لن نقبل بأحصنة طروادة جديدة في الوزارة المقبلة.



في اي حال فان عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من ارمينيا المنتظرة الجمعة حيث يشارك في أعمال القمة الفرنكوفونية السابعة عشرة التي تعقد في يريفان من شانها ان تؤدي الى تبلور المشهد المتصل بالجولة الجديدة من المشاورات التي اجراها الرئيس الحريري ولقائه المرتقب مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.



اقليما وفيما يواصل النظام السوري المماطلة طبقت فصائل المعارضة العاملة في محافظة إدلب البند الأول من الاتفاق التركي - الروسي، والذي يقضي بسحب السلاح الثقيل بشكل كامل من المنطقة العازلة.



اما في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي فقد اعلن نائب الرئيس الاميركي مايك بنس استعداد واشنطن لإرسال إخصائيين من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" إلى القنصلية السعودية بإسطنبول للمساعدة في التحقيقات إذا طلبت الرياض ذلك.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



لم يصل الفول الحكومي الى المكيول بعد، ليحصل الاطمئنان عند رئيس مجلس النواب نبيه بري من الحركة الناشطة التي يلحظها، مع حديث البعض عن أجواء إيجابية واعدة. ولكي تصل الامور الى خواتيمها السعيدة كانت دعوة الرئيس بري الى تواضع كل الاطراف في التعامل مع عملية التشكيل، فقد آن الاوان لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم قال الرئيس بري عبر الاربعاء النيابي. اما اذا تعذر التشكيل الحكومي فستكون الدعوة لجلسة تشريعية نهاية الشهر الحالي..



وعلى حاله يبقى الوضع الحكومي حتى عودة رئيس الجمهورية من القمة الفرونكفونية التي ستنعقد في يريفان الارمنية، لكي تتفعل المشاورات أملا بتزليل ما تبقى من عقبات، مع تسجيل ايجابية على خط ما بات يعرف بالعقدة الدرزية، والترنح في مسار الازمة القواتية..



اما مسار الثنائي الوطني حزب الله وحركة امل فعلى ايجابيته المسهلة، وتواضع مطالبه المتفق عليها بينهما كما قال الوزير محمد فنيش للمنار، وخلاصته ان حقيبة الصحة من حصة حزب الله الوزارية..



في الاقليم حصة قضية اخفاء الصحفي السعودي جمال الخاشقجي من قنصلية بلاده في اسطنبول التركية تطغى على ما عداها من متابعات، ومع الروايات السعودية التي لا تقنع حتى سارديها، برزت قناعة لدى المخابرات البريطانية بأن الخاشقجي قضى بجرعة مخدر زائدة داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، على ما نقلت وكالة رويترز.



اما المنقول اميركيا عن الرئيس دونالد ترامب فمزيد من الاهانة للملك السعودي وولي عهده، لترتفع جرعة الابتزاز مع تفاقم الضغط الدولي على الحكم السعودي بقضية الخاشقجي. سنحميك، عليك ان تدفع، عبارة كررها ترامب للمرة الرابعة خلال اسبوعين من حملته للانتخابات النصفية..





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



باتت الدولة الأمنية في تركيا على مرمى قنصلية لكن شرطتها وبوليسها ومصادرها وصحفها القريبة من السلطة بدأت مرحلة الإفراج عن المعلومات تباعا وبالتقسيط غير الممل. فمن تسريب مجموعة الخمسة عشر بكامل أسمائهم وصورهم إلى شريط الفيديو الذي يظهر دخول جمال الخاشقجي القنصلية وصولا إلى وعد بنشر فيديو آخر يرفع البصمات عن الحادث كلها مضبوطات تنتظر الإعلان الرسمي وحسم مصير الصحافي الذي تحول إلى قضية رأي عام عالمية ولأنها كذلك فقد فاضت كبريات الصحف العالمية بأنباء تصفية الخاشقجي وبرزت تفاصيل أوردتها نيويورك تايمز عن تقطيعه بالمنشار غير أن الدايلي مايل وحدها أكدت أن الخاشقجي ما زال حيا وقد نقل إلى السعودية. ولن تستطيع أي جهة أن تجلي هذه الصورة الملتبسة سوى الدولة التركية رسميا وليس عبر اعتماد التسريب.



والى التسريبات الحكومية في بيروت التي لن تحتاج إلى مصادر لكي تؤكد العرقلة ووقوع التأليف عن شفير الأيام العشرة الموعودة وما سيساهم في تأخر إنجاز الصيغة الحكومية وجود رئيس الجمهورية ميشال عون خارج البلاد ثم سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري لكن كلتا الرحلتين لن تمنع الرئيس المكلف من "شد العزيمة" والإقدام على إعلان تشكيلته "بمن حضر" والخروج من سياسة تغطية "السماوات بالابوات" فالمعركة حاليا باتت تدور بين متفائل ومتشائم ومتشائل ..وربما "متثائب" وليست معركة تنازلات متبادلة فإذا كان الرئيس المكلف قد أعلن أن الجميع قدم التنازلات بمن فيهم التيار ..فماذا ينتظر بعد؟ ولماذا عليه أن يسمح بأن "ينسفها باسيل" على حد تعبيره؟ ما يعرفه اللبنانيون أن سعد الدين رفيق الحريري هو الرئيس المكلف وأن مهمته إنجاز التأليف وبالمهمة التي لم يناقشه أحد فيها ..لكن الرئيس المكلف ذهب إلى مسارب أخرى وفتح الأبواب أمام المزايدات وفي الحصيلة انتهينا إلى أنه الرجل الذي يقدم التضحيات على مذبح الوطن لكن من دون حكومة والرئيس المكلف لا ينفك عن توزيع الإيجابيات في العلن وعلى الشاشات ..وعن رسم طريق مسدود في السر .. مع رمي كرة التعطيل في وجه جبران باسيل.



وفيما يتجه رئيس التيار القوي إلى خفض مستوى تدخله في صلاحيات رئيس الحكومة ..سيبقى على الحريري بدوره ألا يتذرع بالآخرين وأن يعتبر نفسه ولو مرة واحدة رئيس الحكومة الأقوى.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



الحركة الناشطة على مسار التأليف الحكومي وحديث البعض عن اجواء ايجابية واعدة تحتاج الى الترجمة العملية ومن هذا المنطلق كان تعليق رئيس مجلس النواب نبيه بري هو "ما تقول فول تيصير بالمكيول". رئيس المجلس اعتبر ان الاوان قد آن ليتحمل الجميع مسؤوليتهم لحسم الموضوع الحكومي عبر التواضع في التعامل مع عملية التشكيل في ظل وضع اقتصادي دقيق للغاية. الرئيس بري شدد على ان البرلمان سيستمر في تحمل مسؤولياته والقيام بدوره معلنا عن عقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري. بدورها دعت كتلة التنمية والتحرير الى الاسراع في تشكيل الحكومة للانطلاق في هيكلة القطاعات الحيوية وتنفيذ الوعود وفي طليعتها ملف الكهرباء واستخراج الغاز والنفط.



وعلى خط الكهرباء التقى الرئيس بري وزير الطاقة سيزار ابي خليل الذي شرح له ما يعترض القطاع من معوقات في ظل ارتفاع سعر البترول عالميا وجرى الاتفاق على عدة خطوات ستتم متابعتها في مجلس النواب مع وزير المال علي حسن خليل الذي اكد ان فتح اي اعتماد يحتاج الى قانون وسلفة الخزينة تأخذ مجراها وفق الاصول في البرلمان.



مطلبيا نفذ المعلمون اضرابا عاما في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الارشاد والتوجيه وكان لبعض المطالب الصدى لدى الجهات الوزارية المعنية ولا سيما ما يتعلق بالرواتب والدرجات.



في سوريا يتواصل تنفيذ اتفاق سوتشي الروسي التركي حول ادلب فيما على المستوى الاسرائيلي بلاغ رسمي لروسيا وعلى لسان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بمواصلة استهداف ايران في سوريا. فلسطينيا استجمع الاحتلال كل قوته وعديده مستعينا بدورياته المسيرة وكلابه البوليسية بحثا عن منفذ عملية بركان البطولية الا ان محاولاته بائت بالفشل فحاول الضغط عبر اعتقال والد وشقيقة المنفذ اشرف نعالوة وفي تطورات الصفحي السعودي جمال خاشقجي ابدت الخارجية الاميركية استعدادها لارسال فريق محققين الى اسطنبول في وقت جدد الرئيس دونالد ترامب وللمرة الرابعة تواليا ابتزازه للمملكة مقابل حمايتها كما اعلن.





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